PlayStation Plus -lisäpelit syyskuu 2023: Sneak Peek tuleviin peliin

Syyskuussa 2023 PlayStation Plus -tilaajat voivat odottaa, että heidän kirjastoihinsa lisätään jännittävä valikoima pelejä. Dealabsin sarjavuotojen billbil-kunin ponnistelujen ansiosta meillä on kurkistus joihinkin mukana oleviin nimikkeisiin.

Ensimmäinen erottuva peli on NieR Replicant -versio 1.22474487139… Tämä on esiosa kriitikoiden ylistämälle NieR:Automatalle, joka sisältää päivitettyjä visuaalisia ominaisuuksia, mukaansatempaavaa tarinaa ja paljon muuta. Pelaajat ottavat nuoren miehen roolin pelastaakseen parantumattomasti sairaan sisarensa. Grimoire Weiss -nimisen puhuvan teoksen avulla hän alkaa etsiä "Sinetöityjä säkeitä". Tämä peli tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen ja on herkku NieR-sarjan faneille.

Seuraavaksi olemme Tähti Ocean jumalallinen voima, joka seuraa tarinaa Raymond Lawrencesta, jonka avaruusaluksen kimppuun hyökätään, mikä saa hänet syöksymään alikehittyneelle planeetalle. Yhdistämällä voimansa prinsessa Laetician kanssa hän lähtee seikkailuun suojellakseen hänen kotimaataan hyökkäävältä imperiumilta. Tämä peli lupaa jännittävän ja universumia ravistelevan matkan.

13-sentinelit: Aegis Rim on toinen otsikko, jota odottaa. Odin Spheren ja Dragon's Crownin työstään tunnetun Vanillawaren kehittämä tämä mysteerieepos kutoo yhteen kolmetoista toisiinsa kietoutuvaa tarinaa. Tämä peli yhdistää kauniita taideteoksia, kiehtovaa kerrontaa ja ylhäältä alas-taistelua kaijua vastaan, ja se on ansainnut paljon kiitosta kriitikoilta ympäri maailmaa.

Sid Meier's Civilization VI on vuoropohjainen strategiapeli, joka haastaa pelaajat rakentamaan ja johtamaan sivilisaatiota kautta aikojen. Kiinnitäen suurta huomiota yksityiskohtiin ja historialliseen tarkkuuteen, tämä peli testaa kykyäsi navigoida diplomatiassa, tutkia teknologiaa ja voittaa vihollisesi. PlayStation 4 -versio sisältää viimeisimmät päivitykset ja lisäsisältöä, mikä tekee siitä lopullisen version.

Jos sinulla on intensiivinen sala-ampuminen, Sniper Ghost Warrior -sopimukset 2 tarjoaa juuri sitä. Nykyajan Lähi-itään sijoittuva pelaaja omaksuu Ravenin, sala-ampuja-salamurhaajan roolin, jonka tehtävänä on eliminoida salakavala rikollissyndikaatti. Äärimmäisen pitkän kantaman tarkka-ampuminen ja korkeapaineinen taktinen taistelu takaavat tämän ylistetyn sarjan osan innostavan kokemuksen.

Lopuksi, niille, jotka etsivät rentouttavampaa ja introspektiivisempaa pelikokemusta, Pakkauksen purkaminen voi olla täydellinen valinta. Tämä zen-peli kutsuu pelaajat purkamaan erilaisia ​​tavaroita ja järjestämään ne uuteen kotiin luoden tyydyttävän asuintilan. Tämän prosessin kautta pelaajat löytävät vihjeitä hahmosta, jonka tavaraa he purkavat. Kahdeksan kotimuuttoa tutkittavana Unpacking tarjoaa ainutlaatuisen ja intiimin tarinankerrontakokemuksen.

Syyskuun 13. päivä on päivä, jolloin voit merkitä kalenteriisi, jolloin PlayStation julkistaa virallisesti täydellisen luettelon PlayStation Plussaan tulevista peleistä. Nämä pelit, jotka vaihtelevat japanilaisista helmistä indie-suosikkeihin, tarjoavat varmasti tuntikausia viihdettä pelaajille.

