The First Descendant esittelee uuden sankarin, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Nexonin tuleva ryöstäjäräiskintäpeli The First Descendant on herättänyt paljon hypeä pelaajien keskuudessa. Unreal Engine 5:llä toimiva seuraavan sukupolven peli on määrä julkaista PC:lle, PS5:lle ja Xbox Series X|S:lle. Äskettäin julkaistiin uusi sankari nimeltä Sharen Julicia, joka esittelee tappavia kykyjään pelin paljastavassa trailerissa.

Sharen Julicia, kiehtova puoliksi nainen, puoliksi konehahmo, tuo ainutlaatuisen pelityylin The First Descendantiin. Hänen taitonsa piilee lähitaistelussa, joten hän on ihanteellinen valinta pelaajille, jotka pitävät aggressiivisista taktiikoista. Sharen hyödyntää naamiointia sekä salaperäisissä lähestymistavoissa että nopeissa vetäytymisissä, jolloin hän pääsee huomaamatta lähelle vihollisiaan.

Yksi Sharenin passiivisista taidoista, Assassinator, antaa hänelle mahdollisuuden tehdä lisääntynyttä vahinkoa vihollisille, jotka eivät ole hänen kohteensa. Tämä kyky vahvistaa entisestään hänen tappavaa vaikutustaan ​​taistelukentällä. Lisäksi Sharenilla on joukko aktiivisia taitoja, jotka lisäävät hänen hyökkäyspotentiaaliaan. Hänen Cutoff Beam laukaisee sähköisen säteen hyökkäyksen, joka ei ainoastaan ​​aiheuta vahinkoa, vaan myös soveltaa sähköiskutehostetta kohteissaan.

Toinen hänen aktiivinen taitonsa on Active Camouflage, joka kätkee hänen läsnäolonsa, kunnes hän päästää hyökkäyksen valloilleen. Tämä tekniikka laukaisee Ambush-tilan, kun naamiointi päättyy, mikä lisää hänen seuraavan iskun aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi Sharen voi ottaa käyttöön Shock Nuts, räjähteet, jotka tainnuttavat hänen vihollisensa, ja Flash Daggers, jotka laukaisevat useita ammuksia vihollisiin hänen tähtäysalueella. Nämä tikarit aiheuttavat räjähdysmäistä vahinkoa ja aiheuttavat sähköiskun.

The First Descendant lupaa tarjota jännittävää pelattavuutta ja intensiivisiä taisteluita, ja Sharen Julicia lisää peliin uuden jännittävän puolen. Pelaajat voivat odottaa toiminnantäyteistä kokemusta tämän tappavan puoliksi naisen, puoliksi koneen salamurhaajan kanssa. Pysy kuulolla eksklusiivisista uusista pelimateriaalista, sillä IGN paljastaa pian lisää yksityiskohtia The First Descendantista.

Määritelmät:

– Looter-ampuja: Videopelien alalaji, jossa yhdistyvät ryöstelyn ja ammunnan elementit, jossa pelaajat keräävät aseita, ammuksia ja varusteita taistelun aikana.

– Unreal Engine 5: Epic Gamesin kehittämä huippuluokan pelinkehitysmoottori.

– Sähköiskuefekti: Pelimekaniikka, joka aiheuttaa lisävaurioita tai tilavaikutuksia sähköiskun kohteeksi joutuneille kohteille.

