Apple vaihtaa Lightningista USB-C:hen: latauksen tulevaisuus

Apple julkistaa huomenna iPhone 15 -mallistonsa, ja yksi merkittävä muutos on siirtyminen Lightning-portista USB-C-porttiin lataamista varten. Vaikka jotkut saattavat väittää, että se on liian aikaista, toiset uskovat, että se on kauan odotettu ja välttämätön muutos.

Siirtyminen USB-C:hen johtuu osittain Applen tarpeesta noudattaa EU-maiden säädöksiä, sillä monet ovat ottaneet USB-C:n vakiolatausportiksi. Tämä muutos on kuitenkin myös yhdenmukainen Applen asteittaisen siirtymisen kanssa USB-C:hen koko tuotevalikoimassaan viime vuosina.

Kaikki alkoi vuonna 2015 12 tuuman Retina MacBookin julkaisusta, jossa oli yksi USB-C-portti langallista I/O:ta varten. Tämä suunnitteluvalinta otettiin edelleen huomioon myöhemmissä tuotteissa, kuten uudelleensuunnitellussa MacBook Prossa ja iPad Prossa, joissa molemmat otettiin USB-C latausportiksi. Jopa Apple TV:n kaukosäätimessä on USB-C Lightningin sijaan.

Vaikka iPhone on käyttänyt USB-C:tä latauskaapelin virtasovittimen päänä useiden sukupolvien ajan, iPhone 15 näkee täydellisen siirtymisen USB-C:hen koko laitteessa. Tämän muutoksen odotetaan tuovan käyttäjille nopeampia latausnopeuksia.

Ei vain iPhonet, jotka vaihtuvat USB-C:hen; Myös muiden Apple-tuotteiden, kuten AirPods Pro 2:n, huhutaan tekevän muutosta. Applen valikoimassa on kuitenkin edelleen lukuisia tuotteita, jotka käyttävät edelleen Lightning-porttia, kuten AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, EarPods ja Beats Powerbeats Pro. Lisäksi lataustarvikkeet, kuten MagSafe Duo ja MagSafe Battery Pack, luottavat edelleen Lightningiin.

Nähtäväksi jää, korvaako Apple Lightningin USB-C:llä muissa oheislaitteissaan, kuten Magic Keyboardissa, Magic Trackpadissa ja Magic Mousessa. Tästä huolimatta siirtyminen USB-C:hen merkitsee kattavaa muutosta kohti standardointia Applen tuoteekosysteemissä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Applen päätös vaihtaa Lightningista USB-C:hen perustuu sekä sääntelyvaatimuksiin että yhtiön omaan strategiseen muutokseen. Kun iPhone 15 ja muut Applen tuotteet ottavat käyttöön USB-C:n, se tuo tulevaisuuden nopeamman ja standardoidumman latauskokemuksen Applen asiakkaille.

Määritelmät:

– Lightning-portti: Applen kehittämä lataus- ja tiedonsiirtoportti.

– USB-C-portti: Yleiskäyttöinen portti, joka mahdollistaa latauksen ja tiedonsiirron, jota käytetään yleisesti eri laitteissa.

– MagSafe: Applen kehittämä magneettinen lataus- ja lisävarusteiden kiinnitysjärjestelmä.

– USB-A-portti: perinteinen USB-portti, jota käytetään yleisesti lataamiseen ja tiedonsiirtoon.

– MicroUSB: Pienempi ja laajalti käytetty USB-portti mobiililaitteille.

Lähteet:

- Ei