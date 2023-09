Barbie: Elokuvatuote, jota et voi vastustaa

By

Greta Gerwigin Barbie-elokuva on ollut valtava menestys, ja se vangitsee kaikenikäiset yleisöt naisellisuuden ja täydellisyyden paineiden tutkimisellaan. Jos olet elokuvan fani, tulet iloiseksi kuullessani, että valikoima Barbie-aiheisia tuotteita on ostettavissa. Ääniraidoista ja vaatteista keräilynukkeihin ja pelitarvikkeisiin löytyy jokaiselle jotakin.

Voit ostaa elokuvasta digitaalisen kopion tai ennakkotilata fyysisen levyn. Elokuvan vuokraus maksaa 24.99 dollaria, kun taas sen ostaminen maksaa 29.99 dollaria. On syytä huomata, että elokuva on Movies Anywhere -kelpoinen, joten voit katsoa sen millä tahansa osallistuvalla alustalla.

Jos haluat lisätä Barbie-kokoelmaasi, voit ennakkotilata Barbie-elokuvan 4K UHD Blu-raylla. Julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa, mutta fyysisessä muodossa olevat elokuvat tulevat saataville yleensä muutaman viikon sisällä digitaalisesta versiosta.

Ryan Goslingin hahmon Kenin fanit voivat iloita Barbie The Movie Collectible Ken Dollin julkaisusta. Tämä nukke, jolla on yllään ikoninen musta hapsuliivi ja tekoturkki, voi olla sinun 75 dollarilla. Se toimitetaan jopa keräilypakkauksessa Barbie-elokuvassa. Tämän kohteen julkaisupäiväksi on asetettu 31. tammikuuta 2024.

Barbien albumi, joka sisältää kappaleita Ryan Goslingilta, Lizzolta ja muilta, on saatavilla vinyylinä. Voit valita vaaleanpunaisen vinyylin tai Amazon Exclusive maitomaisen kirkkaan vinyylin välillä, jotka molemmat ovat tällä hetkellä myynnissä.

Pelien ystäville on saatavilla Barbie-teemoja ohjaimia. Voit valita Deep Pink Xbox -ohjaimen tai Nova Pink PS5 -ohjaimen lisätäksesi ripauksen Barbie-taikaa peliasetuksiin.

Jos haluat näyttää Ken-ergysi, voit ennakkotilata I Am Kenough -hupparin Mattelilta. Tämä mukavasta materiaalista valmistettu huppari maksaa 60 dollaria ja toimitetaan viimeistään 10. lokakuuta. Mattel tarjoaa myös muita I Am Kenough -vaatetuotteita, kuten hattuja ja huppareita.

Niille, jotka haluavat sisustaa elintilaaan, Mattelilla on tarjolla valikoima Barbie-elokuvaaiheisia kanvastulosteita. Nämä printit, joiden hinta on 40 dollaria, antavat sinun esitellä rakkautesi Barbieta kohtaan.

Valittavana on niin monia vaihtoehtoja, joten Barbie-fanit voivat uppoutua elokuvan maailmaan. Olipa kyse keräilyesineistä, muodista tai sisustuksesta, Barbie: The Movie -tapahtuman juhlimiseen ei ole pulaa.

Lähde: IGN – Hannah Hoolihan (freelance-kirjoittaja)