Apple Watch Series 9 ja Ultra 2: Mitä uutta vuonna 2023?

Vuonna 2022 Apple loi aaltoja julkistamalla kestävän Apple Watch Ultran, joka on yksi suurimmista lanseerauksista vuosiin. Viime vuonna esiteltiin myös Series 8, jossa oli ihon lämpötilan tunnistus. Vaikka Series 9 ja Ultra 2 eivät ehkä ole yhtä uraauurtavia, ne tuovat pöytään joitain huomionarvoisia päivityksiä.

Series 9 säilyttää edeltäjänsä Series 8 -mallin, mutta mukana tulee nopeampi S9-piirisarja. Tämä parannettu prosessointiteho ei vain lisää nopeutta, vaan myös parantaa akun käyttöikää. Siri-pyynnöt voidaan nyt käsitellä laitteella, jolloin kellon ohjaamiseen ei tarvita Wi-Fi-yhteyttä tai vahvaa matkapuhelinpeittoa. Lisäksi uusi vaaleanpunainen värivaihtoehto on otettu käyttöön.

Ultra 2, jonka hinta on 799 dollaria, on Applen kallein kello. Siinä on uskomattoman kirkas näyttö, joka saavuttaa jopa 3,000 2 nitiä, mikä helpottaa nopeasti muuttuvien urheilutietojen, kuten korkeuden, tarkistamista. Sekä Ultra 9:ssa että Series XNUMX:ssä on uusi ominaisuus nimeltä Double Tap, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa yksinkertaisia ​​toimintoja, kuten katkaista puhelun tai käynnistää ajastimen napauttamalla sormeaan ja peukaloaan yhteen kellossa.

Kestävyys oli Applen avainpainopiste tänä vuonna. Kellojen akussa käytetään nyt kierrätettyä kobolttia ja kotelossa kierrätysmateriaaleja. Apple on myös tuonut urheilulenkkeihinsä uuden materiaalin nimeltä FineWoven, joka on valmistettu 86 % kierrätetystä sisällöstä. Yhtiö on pyrkinyt vähentämään hiilidioksidipäästöjä investoimalla uusiutuvan energian käyttöön.

Tulevaisuudessa huhut viittaavat siihen, että Applella saattaa olla merkittäviä päivityksiä Apple Watch X:ään, jonka odotetaan julkaistavan vuonna 2024 tai 2025. Arvioituja parannuksia ovat ohuempi kotelo ja uusi hihnan kiinnitysjärjestelmä. Watch X:ssä voi myös olla microLED-näyttö, joka parantaa akun käyttöikää ja suurentaa näyttöä.

Mitä tulee terveyteen liittyviin ominaisuuksiin, Apple on johdonmukaisesti tuonut uusia toimintoja jokaisen iteroinnin yhteydessä. Mahdollisia tulevia lisäyksiä voivat olla verenpaineen seuranta ja noninvasiivinen verensokerin seuranta. Nämä ominaisuudet olisivat erityisen hyödyllisiä henkilöille, joilla on diabetes tai esidiabetes.

Applen pyrkimys kilpailla Garminin kanssa premium-urheilukellojen luokassa on ilmeinen uusien laitteisto- ja ohjelmistoominaisuuksien myötä. Äskettäin julkistettu WatchOS 10 tuo Series 9:lle ja Ultra 2:lle parannettuja ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden muuttaa puhelimesi automaattiseksi pyöräilytietokoneeksi pyöräilyn aikana.

Vaikka Apple Watch SE, lähtötason vaihtoehto, ei saanut mitään päivityksiä tänä vuonna, Series 9 ja Ultra 2 tuovat tarpeeksi parannuksia pitääkseen Applen harrastajat innostuneena. Näiden kellojen ennakkotilaukset ovat jo alkaneet, ja ne ovat saatavilla 22.

