Apple Watchin parantaminen juoksijoille: toivelista tulevia päivityksiä varten

Applen tuleva syksyllä "Wonderlust"-niminen laitteiston julkistustapahtuma herättää innostusta tekniikan ystävien keskuudessa, kun he odottavat uusien laitteiden, kuten iPhonen, iPadin ja Apple Watchin, julkaisua. Vaikka huhut liikkuvat Apple Watch 9:n mahdollisesta käyttöönotosta ja Apple Watch Ultran päivityksistä, on epävarmaa, tehdäänkö Apple Watchin kokoonpanoon merkittäviä parannuksia tänä vuonna. Spekulaatiot viittaavat siihen, että Apple saattaa keskittyä pieniin suorituskyvyn säätöihin, kun he valmistautuvat odottamaan Apple Watchin 10. versiota seuraavana vuonna.

Apple Watchin edellinen iteraatio, erityisesti Apple Watch Ultra, toi huomattavia suorituskyvyn parannuksia, mukaan lukien jopa 36 tunnin akun kesto, kaksitaajuinen GPS parantaa juoksunseurantatarkkuutta ja ylimääräinen sivupainike, joka tunnetaan nimellä "toiminto". painiketta” nopeaa sovellusten käynnistämistä tai harjoittelun aloittamista varten. Apple Watchista puuttuu kuitenkin edelleen ominaisuuksia, jotka tekevät Garmin- tai Coros GPS-kelloista houkuttelevampia omistautuneille juoksijoille.

Yksi parannusta vaativa alue on Apple Watchin akun kesto. Vaikka Apple Watch Ultra osoitti edistystä jopa 36 tunnin normaalikäytössä, se jää alle verrattuna Garminin tai Corosin GPS-kellojen kestävyyteen. Lisäksi kyky luoda käyttäjien luomia reittejä käännökseltä käännökseltä on erittäin toivottavaa juoksijoille. Vaikka Apple Watch sisältää Maps-sovelluksen, se ei salli käyttäjien valita manuaalisesti omia reittejään. sen sijaan se tarjoaa vain pisteestä pisteeseen -ohjeet. Vertailun vuoksi muut kellomerkit ovat alkaneet tarjota tätä ominaisuutta, mikä tekee siitä välttämättömän lisäyksen Apple Watch -ekosysteemiin.

Toinen näkökohta, jota voitaisiin parantaa, on Apple Watchin tietoruutujen mukauttaminen. Vaikka mittareita on mahdollista muokata, tietorivien asettelu ja koko pysyvät kiinteinä. Tämä rajoitus vaikeuttaa juoksijoiden, joilla on vähemmän kuin täydellinen näkö, lukea pieniä numeroita. Mahdollisuus mukauttaa asettelua ja suurentaa tekstiä parantaisi huomattavasti käyttökokemusta. Lisäksi Apple Watchin yhteensopivuus käsineiden kanssa, erityisesti kylmään säähän suunniteltujen kanssa, on ominaisuus, jota monet juoksijat haluavat. Vaikka Apple Watch Ultrassa on "Action"-painike, joka mahdollistaa rajoitetut toiminnot käsineitä käytettäessä, sen ominaisuuksien laajentaminen olisi tervetullutta.

Kun Apple valmistautuu syksyn laitteiston esittelyyn, nämä toivotut parannukset toimivat toivelistana juoksijoille, jotka arvostavat Apple Watchia kuntokumppanina. Vaikka Apple Watchin 10. version julkaisu häämöttää, käyttäjät toivovat parannuksia, jotka vastaavat heidän erityistarpeisiinsa. Nähtäväksi jää, tekeekö Apple nämä päivitykset lähitulevaisuudessa, mutta kysyntä juoksijaystävällisemmälle Apple Watch -ekosysteemille on ilmeinen.

Lähteet: Ei yhtään