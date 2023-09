Puhelinvarainhankinnan merkitys digitaaliaikana

By

Puhelinvarainkeruu on pitkään ollut voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tärkeä työkalu, jonka avulla ne voivat olla yhteydessä mahdollisiin kannattajiin, lahjoittajiin ja vapaaehtoisiin. Huolimatta uusien viestintäteknologioiden, kuten viestintä- ja videoneuvottelujen, ilmaantuvuudesta, puhelimella on edelleen keskeinen rooli myynnissä, asiakaspalvelussa, sisäisessä viestinnässä ja varainhankinnassa.

Varainhankinta on voittoa tavoittelemattomien järjestöjen elinehto, jonka avulla ne voivat jatkaa tärkeää työtään yhteiskunnassa. Puhelin tarjoaa henkilökohtaisemman ja inhimillisemmän lähestymistavan varainhankinnassa, mikä auttaa rakentamaan yhteyksiä yksilöiden ja asian välille. Jatkuva elinkustannuskriisi ja lisääntynyt palvelujen kysyntä ovat kuitenkin pakottaneet hyväntekeväisyysjärjestöt etsimään innovatiivisia ratkaisuja.

COVID-19:n nousun myötä puhelinvarainkeruu koki vauhtia, kun yhä useammalla ihmisellä oli aikaa ja halukkuutta käydä puhelinkeskusteluja lukituksen aikana. Vaikka monet ovat palanneet pandemiaa edeltäviin työympäristöihin, puhelimitse tapahtuva varainkeruu on edelleen olennainen osa hyväntekeväisyysjärjestöjen ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen työtä. Itse asiassa kaksi kolmasosaa varainkeräjistä odottaa lisäävänsä puhelimen käyttöä kannattajien hoitamiseen tulevana vuonna.

Sopeutuakseen digitaaliseen tulevaisuuteen hyväntekeväisyysjärjestöt voivat etsiä pilvipohjaisia ​​viestintätyökaluja. Nämä ohjelmistoratkaisut, kuten Voice over Internet Protocol (VoIP) -puhelinjärjestelmät, tarjoavat joustavuutta ja parannettuja ominaisuuksia verrattuna perinteisiin toimistopuhelimiin. Pilvipohjaiset työkalut mahdollistavat etätyön, puheluiden tallentamisen, välittömän transkription, yksityiskohtaisen analytiikan ja integroinnin muihin järjestelmiin, mikä helpottaa hyväntekeväisyysjärjestöjen hallintaa ja tallentamista.

Perinteisten lankapuhelinpalvelujen lähestyvä sulkeminen vuoteen 2025 mennessä korostaa entisestään hyväntekeväisyysjärjestöjen tarvetta päivittää puhelinjärjestelmiään. Katkaisu vaikuttaa erilaisiin kuparisilla PSTN-johdoilla toimiviin laitteisiin. Pilvipohjaiset viestintätyökalut, kuten VoIP-puhelimet, tarjoavat luotettavan vaihtoehdon. Hyväntekeväisyysjärjestöjen on kuitenkin suunniteltava ja siirryttävä ajoissa, jotta ne eivät häiriintyisi.

Vaihtoehtoista puhelinjärjestelmää valitessaan hyväntekeväisyysjärjestöjen tulee ottaa huomioon kustannukset, päivitysedut, koulutus sekä nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttäminen. Jokainen soitettu ja vastaanotettu puhelu on tärkeä hyväntekeväisyysjärjestölle, oli kyse sitten lahjoitusten lisäämisestä tai tuen antamisesta.

Puhelinvarainkeruu on tullut jäädäkseen, mutta hyväntekeväisyysjärjestöille on tärkeää omaksua digitaalinen muutos. Vaikka digitaalinen innovaatio ei ehkä olekaan etusijalla kaupallisiin yrityksiin verrattuna, hyväntekeväisyysjärjestöjen on tärkeää harkita sitä voidakseen jatkaa vaikuttavaa työtään yhteiskunnan hyväksi tulevaisuudessa.

