Tecno Phantom V Flip: Tecnon ensimmäinen taitettava simpukka

Tecno on valmistautunut esittelemään ensimmäisen simpukkakokoisen taitettavan Tecno Phantom V Flip -tapahtumassa Singaporessa 22. syyskuuta. Tämä julkaisu tapahtuu sen jälkeen, kun yritys esitteli vaakatasossa taitettavan Phantom V Foldin MWC 2023 -messuilla aiemmin tänä vuonna. Phantom V Flipillä Tecno pyrkii määrittelemään uudelleen flip-puhelimien tyylin ja toimivuuden muodikkaille ja tulevaisuuteen katsoville kuluttajille.

Vaikka Tecno on ollut tiukkasanainen Phantom V Flipin yksityiskohdista, vuotaneet kuvat ovat antaneet meille välähdyksen siitä, mitä odottaa. Laitteessa on pyöreä kansinäyttö, jonka ympärille on sijoitettu kaksi kameraa. Puhelimen ensisijaiset tekniset tiedot paljastettiin myös, kun se havaittiin Google Play Consolessa. Huhutaan, että siinä on 6.9 tuuman Full HD+ -taitettava näyttö, 8 Gt RAM-muistia ja se toimii Android 13 -käyttöjärjestelmässä. Piirisarjan odotetaan olevan Dimensity 1300.

Phantom V Flipin lisäksi Tecno lanseeraa samassa tapahtumassa myös MegaBook T1 2023 14 tuuman kannettavan. Kummastakaan tuotteista ei tällä hetkellä tiedetä paljoa, mutta Tecnon sitoutuminen uusien muototekijöiden kartoittamiseen osoittaa, että se pyrkii tarjoamaan asiakkailleen innovatiivisia vaihtoehtoja.

Tecno Phantom V Flip on osoitus älypuhelintekniikan jatkuvasta kehityksestä, erityisesti kokoontaitettavien laitteiden segmentissä. Se esittelee Tecnon omistautumista huippuluokan laitteiden toimittamiseen, jotka vastaavat nykyajan kuluttajien tarpeita ja mieltymyksiä.

Määritelmät:

– Taitettava simpukka: Taitettava laite, joka muistuttaa perinteistä läppäpuhelinta ja jonka saranoitu muotoilu mahdollistaa näytön taittumisen kahtia.

– Muototekijä: laitteen fyysiset mitat ja asettelu, mukaan lukien sen muoto, koko ja muotoilu.

– Huippuluokan: Viittaa uusimpaan ja edistyneimpään tekniikkaan tai muotoiluun tietyllä alalla.