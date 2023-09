Tecno lanseeraa Spark 10 Pro Moon Explorer Editionin juhlistaakseen Intian Chandrayan-3-tehtävää

Suosittu älypuhelinbrändi Tecno on äskettäin julkistanut erikoisversion Spark 10 Pro -älypuhelimestaan ​​Intiassa. Tämä "Moon Explorer Edition" -versioksi kutsuttu ainutlaatuinen laite on suunniteltu juhlimaan Intian onnistunutta Chandrayan-3 Moon -tehtävää. Katsotaanpa tarkemmin tämän uuden älypuhelimen jännittäviä ominaisuuksia.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition on tyylikäs ja moderni muotoilu. Sen lasitausta, jossa on sileä hiekkamainen viimeistely, antaa sille ensiluokkaisen ulkonäön ja tuntuman. Puhelimen takaosa on jaettu kahteen osaan, joista yläosa on valkoinen ja loput musta. Mustassa osassa on diagonaaliset raidat, jotka lisäävät tyylikkyyttä yleiseen suunnitteluun. Toisin kuin joissakin muissa puhelimissa, tässä versiossa ei ole kameran kolhua. Siinä on neliön muotoinen muoto ja sormenjälkitunnistin sivulla.

Teknisten ominaisuuksien osalta Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Editionissa on 6.1 tuuman FHD+-näyttö tasaisella 90 Hz:n virkistystaajuudella. Keskelle kohdistetussa rei'itetyssä aukossa on 32 megapikselin etukamera upeiden selfien ottamista varten. Takaosassa on 50 megapikselin ensisijainen kenno ja tekoälylinssi laadukkaiden kuvien ottamiseksi. Konepellin alla älypuhelimessa on vahva Helio G88 SoC, joka tarjoaa tehokkaan suorituskyvyn. Siinä on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt sisäistä muistia, jotka tarjoavat runsaasti tallennuskapasiteettia. Laitteessa on myös suuri 5,000 18 mAh akku, joka tukee XNUMX watin pikalatausta.

Jos olet kiinnostunut Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Editionista, voit tilata sen ennakkoon 7 alkaen. Virallinen julkaisupäivä on 2023. Puhelimen hinta on 15 2023 Rs. houkutteleva vaihtoehto älypuhelinten ystäville.

Tämä Tecnon erikoisversio älypuhelin on loistava tapa juhlistaa Intian onnistunutta Kuu-tehtävää. Tyylikkään muotoilunsa ja vaikuttavien ominaisuuksiensa ansiosta se lupaa tarjota ihastuttavan käyttökokemuksen. Oletpa sitten avaruustutkimuksen ystävä tai vain uuden älypuhelimen tarpeessa, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen.

– [1] Määritelmät: Helio G88 SoC viittaa System-on-a-Chipiin, jota käytetään Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Editionissa. Se on älypuhelimille suunniteltu tehokas prosessori.