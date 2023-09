Tekninen vuosi alkaa Apple Eventillä ja Dreamforce Conferencella

Syyskuun toinen viikko aloittaa uuden teknologiavuoden, ja suuret tapahtumat, kuten Applen iPhone-tapahtuma ja Salesforcen Dreamforce-konferenssi, asettavat sävyn alalle. Nämä tapahtumat ovat myös merkkinä teknisten konferenssien kauden alkamisesta, ja esityksiä järjestetään Meta Platformsille, Microsoftille ja Oraclelle.

Eräs erittäin odotettu tapahtuma on Arm Holdingsin listautumisanti, jonka odotetaan arvoavan sirujen suunnittelijaa 50–54.5 miljardiin dollariin. Tämä listautuminen yhdessä Instacartin toimituskäynnistysyrityksen suunnitellun julkisen tarjouksen kanssa voisi elvyttää lepotilan teknisten IPO-markkinoiden. Panokset ovat tänä vuonna korkealla, sillä oikeudelliset taistelut, makrotalouden olosuhteet, kauppasota Kiinan kanssa ja sääntelyhaasteet ovat herättäneet huolta.

Viikon tapahtumat korostavat sekä teknologia-alan mahdollisuuksia että ongelmia. Arm's IPO esittelee tekniikan ja tekoälyn vahvuutta, kun taas Google-DoJ:n tapaus herättää huolta muutamien yritysten vallasta. Oikeusministeriö väittää, että Google hyödynsi laittomasti sopimuksia puhelinvalmistajien ja Internet-selaimien kanssa monopolisoidakseen hakukonemarkkinoiden.

Samaan aikaan senaatin paneeli kokoontuu keskustelemaan vastuullisesta tekoälyn käytöstä, ja kahden puolueen lainsäädäntöä laaditaan tekoälyn säätelemiseksi. Jopa Applen ja Salesforcen kaltaiset teknologiajättiläiset eivät ole immuuneja haasteille, sillä Applella on tulo- ja myyntiongelmia ja Salesforce harkitsee Dreamforcen siirtämistä San Franciscon huumeidenkäytön ja kodittomuuden vuoksi.

Teknologiamaailman suurin huolenaihe on tekoäly. Keskustelujen suljettujen ovien luonne ja alan hallitsevien toimijoiden mahdollisuus saada sääntelyä kiinni herättävät kysymyksiä säännösten oikeudenmukaisuudesta. Oikeusministeriön osallistuminen lisää kuitenkin asian vakavuutta.

Kaiken kaikkiaan tämä täpötäydellinen teknologiaviikko asettaa teknologia-alan alustan tulevalle vuodelle, ja se sisältää yhdistelmän mahdollisuuksia, haasteita ja sääntelyyn liittyviä huolenaiheita.

