Dying Light 2 esittelee Premium-valuutan DL-pisteitä pelin sisäisiin ostoihin

Dying Light 2:n viimeisimmässä päivityksessä, joka on erittäin odotettu jatko-osa suositulle Dying Light -pelille, on otettu käyttöön uusi premium-pelin sisäinen valuutta nimeltä DL Points. Pelaajat voivat nyt käyttää näitä pisteitä skin-pakettien ostamiseen ilman, että heidän on poistuttava pelistä.

Vaikka alkuperäisessä Dying Lightissa oli myös mikrotransaktioita, ne suoritettiin alustan omistajien, kuten Sonyn tai Valven, erityisten julkisivujen kautta. Techland, Dying Light 2:n kehittäjä, on todennut, että DL-pisteiden käyttö pelin sisäisten ostosten yksinomaisena valuuttana "tekee elämästämme helpompaa". Tämä muutos poistaa myös tarpeen luoda erillisiä nippuja alustamyymälöille.

Tällä hetkellä pelaajilla on mahdollisuus käyttää todellista rahaa ostaakseen DL Point -paketteja PlayStation- ja Xbox-kaupoista. Techland on kuitenkin ilmoittanut, että kun DL-pisteet on otettu kokonaan käyttöön, paketit poistetaan PlayStation Storesta.

Kysymyksiä on herännyt tämän DL-pisteiden käyttöönoton ajoituksesta ja teknologiajätti Tencentin äskettäisestä Techlandin osake-enemmistön hankinnasta. Techland on selventänyt, että nämä kaksi tapahtumaa eivät liity toisiinsa ja että DL-pisteiden käyttöönotto viivästyi vaaditun tuotantoajan vuoksi.

DL-pisteiden avulla pelaajilla on nyt kätevä ja saumaton tapa tehdä pelin sisäisiä ostoksia ilman, että heidän on poistuttava Dying Light 2:n mukaansatempaavasta maailmasta. Tämä uusi premium-valuuttajärjestelmä tarjoaa pelaajille mahdollisuuden hankkia skin-paketteja paremmalla hinnalla, mikä parantaa heidän omaa toimintaansa. yleinen pelikokemus.

