Baldur's Gate 3 saa vaikuttavan PS5-portin Digital Foundryn mukaan

PlayStation 5:lle tällä viikolla julkaistu Baldur's Gate 3 on saanut kiitosta vaikuttavasta portistaan ​​Digital Foundryn teknologia-asiantuntijoilta. Larian Studiosin rönsyilevän Dungeons & Dragons -teeman roolipelin kerrotaan toimivan PC-versiota vastaavalla tasolla ultra-asetuksissa.

Yksi PS5-version merkittävä ominaisuus on kyky kytkeä suorituskykytila ​​päälle tai pois päältä. Molemmissa tiloissa peli säilyttää 1440p-resoluution. Suorituskykytila ​​tavoittelee tasaista 60 kuvaa sekunnissa, mikä Digital Foundryn mukaan pääosin saavutetaan. Itse Baldur's Gaten kaupunki aiheuttaa kuitenkin joitain suorituskykyongelmia, sillä kuvanopeus laskee alle 30 fps tietyillä alueilla.

Laatutila puolestaan ​​lukitsee kuvataajuuden 30 kuvaa sekunnissa. Digital Foundry raportoi saavuttavansa tämän tavoitteen johdonmukaisesti, paitsi Act 3:ssa, jossa kuvataajuus putoaa 20:n puoliväliin. Kaiken kaikkiaan PS5-versio tarjoaa kuitenkin suhteellisen vakaan suorituskyvyn.

Jaetun näytön moninpelissä on joitain havaittavia leikkauksia suorituskyvyn suhteen. Siitä huolimatta peli ylläpitää vakaata 30 kuvaa sekunnissa, paitsi Act 3:ssa, jossa kuvanopeus putoaa 20 sekuntiin.

Lisäksi vaikka Baldur's Gate 3 ei tällä hetkellä tue ristiinpeliä, Larian on vahvistanut, että se on heidän etenemissuunnitelmassaan. Studio on työskennellyt aktiivisesti virheiden ja suorituskykyongelmien korjaamiseksi pelin julkaisusta lähtien, tavoitteenaan lopulta mahdollistaa yhteistyöpeli PC- ja PS5-alustoilla.

Kaiken kaikkiaan IGN on kehunut Baldur's Gate 3:a "genren maamerkkihetkenä". Peli tarjoaa rikkaan, taktisen roolipelikokemuksen, jossa on hyvin kirjoitettu tarina, monimutkaisia ​​hahmoja ja mielekkäitä valintoja, joita pelaajat voivat tehdä. PlayStation 5 -omistajat voivat käyttää täydellistä läpikäyntiä ja muita resursseja parantaakseen pelikokemustaan.

Lähde: [Digital Foundry, IGN]