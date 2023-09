Taiwan esittelee uudet ohjeet digitaalisen omaisuuden teollisuudelle

By

Taiwan on liittynyt niiden maiden kasvavaan joukkoon, jotka panevat täytäntöön digitaalisen omaisuuden alan säädöksiä. Taiwanin rahoitusvalvontakomissio (FSC) on kehittänyt kymmenen ohjaavaa periaatetta, joiden tarkoituksena on löytää tasapaino innovaatioiden edistämisen ja sijoittajien suojelemisen välillä.

Yksi ohjeiden keskeisistä säännöksistä on Taiwanissa ilman FSC-lisenssejä toimivien offshore-pörssien tukahduttaminen. Tämä tarkoittaa, että maailmanlaajuiset pörssit, kuten Binance, Bitfinex ja Kraken, jotka ovat toimineet noudattamatta säännöksiä useilla lainkäyttöalueilla, joutuvat nyt tiukempaan valvontaan.

Taiwan on kokenut sääntelemättömän pörssin kielteisiä vaikutuksia, sillä se oli yksi FTX:n romahtamisesta pahiten kärsineistä maista. Tämän seurauksena FSC ryhtyy ennakoiviin toimiin turvatakseen sijoittajia ja varmistaakseen digitaalisen omaisuuden markkinoiden vakauden.

Sen lisäksi, että Taiwanin uudet ohjeet hillitsevät vilpillisiä pörssejä, ne edellyttävät myös Virtual Asset Service Provideja (VASP) hakemaan FSC:ltä hyväksyntä ennen mainosten julkaisemista. VASP:iden on myös erotettava asiakkaiden varat käyttöpääomasta ja otettava käyttöön vankat rahanpesun torjuntaohjelmat (AML). Ohjeissa kielletään lisäksi monimutkaisten johdannaistuotteiden tarjoaminen yksityissijoittajille ja määrätään ankaria seuraamuksia noudattamatta jättämisestä.

Tokenien myöntäminen on toinen ala, jota ohjeet koskevat. VASP:iden on luovutettava valkoiset paperinsa FSC:lle tarkistettavaksi ennen tokenien myöntämistä. Tällä toimenpiteellä pyritään edistämään avoimuutta ja suojelemaan sijoittajia petollisilta järjestelmiltä.

On syytä huomata, että FSC:n toimivalta ei kata Non-Fungible Tokeneita (NFT:t), koska niiden ainutlaatuiset ominaisuudet ja koostettavuus edellyttävät kattavampia määräyksiä.

Taiwanin siirtyminen digitaalisen omaisuuden teollisuuden säätelyyn heijastaa globaalien sääntelijöiden kasvavaa suuntausta saada kiinni kryptomarkkinoiden nopeasta kehityksestä. Toteuttamalla näitä ohjeita Taiwan pyrkii luomaan turvallisemman ja läpinäkyvämmän ympäristön sijoittajille sekä vaalimaan innovaatioita digitaalisen omaisuuden alalla.

