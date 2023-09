Tutkijat löytävät uusia meren elämän lajeja syvänmeren kaivossa

By

Tiedemiehet ovat äskettäin törmänneet merkittävään uuteen meressä eläviin lajeihin kaukaisen valtameren kaivannon syvyydessä. Löytö tehtiin Ocean Exploration Instituten meribiologien johtaman tutkimusmatkan aikana.

Äskettäin löydetty laji, nimeltään "Abyssus maris" tai Deep Sea Abyss, on ainutlaatuinen ja vaikeasti löydetty olento, jota ei ole koskaan tavattu ennen. Se on noin 6 tuumaa pitkä ja siinä on eloisia bioluminesoivia kuvioita, minkä ansiosta se voi naamioitua tehokkaasti valtameren pimeissä syvyyksissä.

Tutkimusryhmä käytti viimeisintä syvänmeren etsintätekniikkaa ja löysi syvänmeren syvennyksen noin 3,000 XNUMX metrin syvyydestä. Kaivanto, josta laji löydettiin, tunnetaan äärimmäisistä olosuhteistaan, mukaan lukien kylmät lämpötilat ja korkea paine. Nämä ankarat olosuhteet vaikuttivat mahdollisesti syvänmeren kuilun erityispiirteiden kehittymiseen.

Tutkijat ovat erityisen innoissaan tästä löydöstä, koska se valaisee syvän valtameren biologista monimuotoisuutta, joka on edelleen suurelta osin tutkimatta. Tällaisten ainutlaatuisten ja aiemmin tuntemattomien lajien olemassaolo vahvistaa uskoa, että valtameriemme syvyyksissä on vielä paljon löydettävää.

Tämä havainto korostaa lisäetsinnän ja -tutkimuksen merkitystä syvänmeren kaivantojen monimutkaisten ekosysteemien ymmärtämisessä. Tutkimalla näitä organismeja tutkijat toivovat saavansa käsityksen niiden sopeutumisesta, evoluutioprosesseista ja mahdollisista vaikutuksista ympäristönsuojeluun.

