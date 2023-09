Nintendo Switch 2:n huhutaan parantavan suorituskykyä ja lyhentävän latausaikoja

Huhut erittäin odotetusta Nintendo Switch 2:sta kiertävät edelleen, ja sen suorituskyvystä ja ominaisuuksista paljastuu uusia yksityiskohtia. Luotettavat lähteet ovat väittäneet, että konsolilla oli salainen esitys Gamescomissa elokuussa, ja nyt kolmas lähde on vahvistanut nämä väitteet ja lisännyt lisätietoja.

Eurogamerin ja VGC:n raporttien mukaan Switch 2:n huhutaan ajavan "The Legend of Zelda: Breath of the Wildia" suuremmalla kuvanopeudella ja resoluutiolla, mikä kuulostaa lupaavalta suositun pelin faneille. Nate The Hate, aiemmin luotettava Nintendon sisäpiiriläinen, on myös tukenut näitä väitteitä ja paljastanut lisää yksityiskohtia, joita hän on kuullut konsolista.

Yksi Nate The Haten mainitsema huomattava parannus on latausaikojen merkittävä lyhentyminen. Hän toteaa, että uusi laitteisto salli pelien lähes hetkellisen latausajan, erityisesti päävalikosta käynnistettäessä. Tämä on merkittävä parannus verrattuna alkuperäiseen Switchiin, jonka latausajat olivat noin 30 sekuntia.

Suorituskyvyn suhteen Nate The Hate väittää, että "Breath of the Wild" käytti 60 kuvaa sekunnissa 4K-resoluutiolla Switch 2:ssa. Hän mainitsi myös, että konsolissa on kehittyneet säteenseurantaominaisuudet, jotka ovat samanlaisia ​​kuin PlayStationissa. 5 ja Xbox Series X/S voivat saavuttaa. Hän kuitenkin selventää, että Switch 2:n raakatehon odotetaan olevan Xbox Series S:n tehoa pienempi.

Tämän kompensoimiseksi Switch 2 voi hyödyntää uutta teknologiaa nimeltä DLSS (deep learning supersampling), joka voi simuloida 4K-resoluutiota alhaisemman tehon laitteilla. Tämä voisi tarjota alkuperäiseen 4K-laatuun verrattavan visuaalisen kokemuksen säilyttäen samalla suorituskyvyn.

Vaikka Switch 2:n taaksepäin yhteensopivuudesta ja virallisista julkaisu-/julkaisupäivistä on edelleen epävarmuutta, Nate The Hate ehdottaa, että seuraava Nintendo Direct tulee lähetykseen noin kolmen päivän kuluttua, mahdollisesti syyskuun 14. päivänä. On tärkeää huomata, että Nintendo Directs järjestetään yleensä Torstai.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Nintendo Switch 2:n huhutut ominaisuudet osoittavat parantuneen suorituskyvyn, lyhyemmän latausajan ja DLSS-tekniikan mahdollisen hyödyntämisen. Fanit odottavat innokkaasti uusia päivityksiä Nintendolta koskien tätä odotettua konsolia.

Lähteet:

– Eurogamer

– VGC