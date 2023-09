Analyytikoiden mukaan Applen M3 Macit viivästyivät vuoteen 2023 asti

By

Luotettavan Apple-analyytikon Ming-Chi Kuon mukaan Applen odotetun M3 Macin ensimmäinen aalto lanseerataan vasta 2023. Usein Applen valmistustoimitusketjuilta sisäpiiritietoa saava Kuo ei kertonut tarkempia tietoja viivästyksestä. Tämä ajoituksen muutos heijastaa Applen M2-pohjaisten MacBook Pro- ja Mac mini -mallien julkaisua, jotka alun perin suunniteltiin vuoden 2022 lopulle, mutta jotka lopulta julkaistiin tammikuussa 2023.

Bloombergin Mark Gurman, toinen näkyvä tietolähde Applen tuotteista, tarkisti myös ennusteitaan mahdollisesta lokakuun Mac-ilmoituksesta. Vaikka hän uskoo, että Applella on joitain tuotteita julkaistavaksi syyskuun jälkeen, mukaan lukien mahdollinen iPad Air -päivitys, hän odottaa, että nämä julkaisut tehdään lehdistötiedotteiden kautta ennalta tallennettujen ilmoitusvideoiden sijaan.

On syytä huomata, että Kuon ilmoitus koskee vain MacBook-mallistoa, ei muita Applen salkun laitteita. iMac erottuu yhdestä laitteesta, jonka päivitystä on odotettu pitkään, sillä se on edelleen ainoa Mac-malli, jossa ei ole M2-sirun muunnelmaa. Toisaalta muut kuin MacBookit, kuten Mac mini, Mac Studio ja Mac Pro, ovat saaneet uudempia päivityksiä M2-siruilla.

M3-sirujen odotetaan valmistettavan Taiwan Semiconductorin (TSMC) uudella 3 nm:n prosessilla. Tämän prosessin avulla Apple voi parantaa sirun suorituskykyä lisäämättä virrankulutusta. M3-malliston odotetaan sisältävän enemmän CPU- ja GPU-ytimiä verrattuna M2-versioihin, sekä Applen esittämiä arkkitehtonisia parannuksia.

Ne, jotka tällä hetkellä käyttävät Intel Maceja, jotka saattavat tuntea olonsa hitaiksi tai yhteensopimattomiksi macOS Sonoman kanssa, voivat odottaa M3-sukupolvea kannattavana päivityksenä. Ensimmäisten M1 Macien varhaiset ottajat vuoden 2020 lopulla saattavat myös kokea M3-malliston houkuttelevan päivittää.

Vaikka on edelleen epävarmaa, käsitteleekö Apple Mac-kokoonpanoaan syyskuun tapahtumassaan, lähetämme tiedotuksista suoran lähetyksen 12. syyskuuta klo 1 itäistä aikaa.

