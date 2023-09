Super Mario 64 Question Mark Block Lego -setti on myynnissä

Super Mario 64 Question Mark Block Lego -setti on valtava kunnianosoitus rakastetulle videopelille. Tässä 2,064 64 kappaleen sarjassa fanit voivat luoda ympäristöjä ja hahmoja Super Mario XNUMX:stä. Entä mikä parasta? Se on tällä hetkellä myynnissä Amazonissa ja Targetissa kaikkien aikojen halvimmalla hinnalla.

Yleensä 199.99 dollarin hintainen Super Mario 64 Question Mark Block Lego -setti on nyt saatavilla vain 159.99 dollarilla. Tämä alennus antaa faneille mahdollisuuden omistaa tämä monoliittinen kyselykivi edullisempaan hintaan.

Tämän Lego-sarjan erottaa sen interaktiiviset ominaisuudet. Kysymysmerkkilohko avautuu näppärästi ja paljastaa miniatyyrikopiot Super Mario 64:n ikonisista elementeistä. King Bob-omb, Big Mr. I ja monet muut salaisuudet ja pääsiäismunat sisältyvät kaikki tähän sarjaan.

Sen lisäksi, että Question Mark Block Lego -setti on dioraama, se voidaan yhdistää myös Lego Super Mario -järjestelmään pelattavuuden lisäämiseksi. Ja jos olet katsellut Lego Super Mario Starter -kursseja, joissa on mukana Mario ja Luigi, nyt on aika ostaa. Nämä aloitussarjat, joiden hinta on yleensä 59.99 dollaria, on tällä hetkellä alennettu 47.99 dollariin.

Älä missaa mahdollisuutta omistaa tämä uskomaton Lego-setti ja tutkia Super Mario 64:n maailmaa kokonaan uudessa ulottuvuudessa. Hanki omasi jo tänään, kun se on vielä saatavilla alennettuun hintaan.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: [INSERT SOURCE ARTICLE TITLE]

– Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set: [INSERT LEGO WEBSITE URL]

– Lego Super Mario Starter -kurssit: [INSERT LEGO WEBSITE URL]