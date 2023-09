Steam Store näyttää ohjaimen yhteensopivuustiedot

Valve on ilmoittanut, että Steam-kauppa ja työpöytäsovellus sisältävät pian tietoa pelien yhteensopivuudesta Sonyn DualSense- ja DualShock-ohjainten kanssa. Päivityksen on määrä julkaista lokakuussa, ja sen tarkoituksena on auttaa pelaajia löytämään pelejä, jotka tukevat suosittuja PC-videopeliohjaimia.

Antaakseen nämä tiedot Valve on lisännyt kyselylomakkeen Steamworksiin, sen Steam-kauppaan tarkoitettujen pelien luomistyökaluihin. Kehittäjät voivat nyt määrittää, tarjoaako heidän pelinsä täyden vai osittaisen tuen Xbox-, DualShock- ja DualSense-ohjaimille. Suodattimet näyttävät myös kunkin PlayStation-ohjaimen käyttötason, jolloin pelaajat voivat nähdä, mitä peliohjainta käytetään yleisimmin.

Päätös ottaa tämä ominaisuus käyttöön on vastaus PlayStation-ohjaimia käyttävien pelaajien kasvavaan määrään. Valven mukaan Sony-ohjainten käyttö on kasvanut 11 prosentista istunnoista vuonna 2018 27 prosenttiin tänään. Valve paljasti myös, että yli 87 miljoonaa Steam-käyttäjää on pelannut vähintään yhtä peliä ohjaimella vuodesta 2017 lähtien. Tästä ryhmästä 69 prosenttia on käyttänyt Xbox-ohjaimia, kun taas loput pelaajat ovat käyttäneet yhdistelmää PlayStation-ohjaimia, Switch Pro -ohjaimia ja erilaisia muut laitteet.

Tämä päivitys on vasta ensimmäinen askel siihen, että pelaajien on helpompi löytää pelejä, jotka ovat yhteensopivia heidän haluamiensa ohjaimien kanssa. Valve vihjaa, että Steam-kauppaan voitaisiin tulevaisuudessa lisätä ohjainystävällisempiä ominaisuuksia, mikä parantaa Steamin käyttäjien pelikokemusta entisestään.

Lähteet: Valve