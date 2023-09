Steam juhlii 20-vuotisjuhlaansa: pelialan kiistasta dominointiin

By

Steam, suosittu videopelien digitaalinen jakelualusta, juhlii 20-vuotisjuhliaan. 12. syyskuuta 2003 lanseerattu Steam kohtasi alun perin vastareaktiota PC-pelaajilta, jotka pitivät sitä uhkana moninpelipalvelinselaimille ja fyysisille levyille. Valven julkaisema Half-Life 2, joka vaati Steamin pelaamista, osoittautui kuitenkin valtavaksi menestykseksi ja tasoitti tietä Steamin hallitsevalle asemalle alalla.

Alkuperäisestä skeptisisyydestä huolimatta pelien julkaisijat tunnistivat lopulta Steamin ja sen laajan käyttäjäkunnan arvon. Nykyään suuret julkaisijat, kuten EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix ja jopa Blizzard, ovat omaksuneet Steamin tosiasiallisena PC-pelialustana. Jopa Epic Games, jossa on Epic Games Store, on kamppaillut Steamin vauhdin kanssa, vaikka se on lahjoittanut miljoonia dollareita ilmaispelejä.

Valven perimmäinen tavoite Steamin kanssa oli tarjota alusta kaikille pelinkehittäjille, jotka voivat tavoittaa pelaajansa suoraan ja kasvattaa yleisöään. Steamista on vuosien mittaan tullut indie-pelien löytöalusta, joka tarjoaa kätevän paikan ostaa ja pelata pelejä jatkuvalla myynnillä ja uusilla ominaisuuksilla.

Pandemian aikana Steamin suosio nousi huimasti, ja tammikuussa 10 miljoonaa pelaajaa kirjautui sisään samanaikaisesti. Lisäksi Valven äskettäinen ilmoitus Steam Deck -pelikämmentietokoneesta on tuonut uutta jännitystä alustalle ja parantanut sen käyttöliittymää.

Kun Steam juhlii 20-vuotisjuhliaan, se on muuttunut kiistanalaisesta DRM-työkalusta miljoonien PC-pelaajien rakastetuksi pelikodiksi. Varhaisista haasteistaan ​​huolimatta Steamista on tullut pelialan kukoistavan digitaalisen jakelun symboli.

Lähde: Sean Hollisterin The Verge.