Washingtonin osavaltion kauppaministeriö palkitsee 14.5 miljoonaa dollaria Internet-yhteyden laajentamiseen

Washingtonin osavaltion kauppaministeriö on ilmoittanut 14.5 miljoonan dollarin apurahoista digitaalisten navigointipalvelujen tukemiseen ja nopean Internet-yhteyden laajentamiseen. Näiden apurahojen tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista teknistä tukea, laitteita ja tilauksia alipalvelutuille yhteisöille eri puolilla osavaltiota.

Tällä hetkellä lähes 240,000 4 kotitaloudella Washingtonissa ei ole pääsyä nopeaan internetiin, ja XNUMX prosentilla kotitalouksista ei ole tietokonetta. Apurahoilla tuetaan kolmea organisaatiota, jotka tarjoavat resursseja yksilöille ja ryhmille, kuten työnhakijoille, opiskelijoille, englannin kielen opiskelijoille, Medicaid-asiakkaille, köyhyydestä kärsiville ja eläkeläisille.

Näillä apurahoilla rahoitettuihin digitaalisen navigaattorin palveluihin kuuluvat yhteisön jäsenten vihjelinja digitaalisen navigaattorin tapaamisten varaamiseen, Internet-yhteensopivien laitteiden jakelu ja digitaalisten taitojen koulutus. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä yhteisöpohjaisten organisaatioiden kanssa, mukaan lukien kirjastot, terveydenhuollon tarjoajat ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka keskittyvät monikulttuurisuuteen ja koulutukseen.

Apurahat on myönnetty seuraaville organisaatioille:

Equity in Education Coalition – 10,223,042 XNUMX XNUMX dollaria Washingtonin yhteisön terveysverkosto – 3,846,000 XNUMX XNUMX dollaria Nisqually Indian Tribe - 430,958 XNUMX dollaria

Equity in Education Coalition tekee yhteistyötä yhteisön organisaatioiden kanssa tarjotakseen digitaalisen lukutaidon koulutusta ja monikielisen puhelinpalvelukeskuksen. He jakelivat myös internet-yhteensopivia laitteita, älypuhelimia ja muita laitteita. Washingtonin Community Health Network tarjoaa digitaalista navigointitukea voittoa tavoittelemattomien Community Health Centers -verkostonsa kautta ja tarjoaa hoitoa yli miljoonalle potilaalle eri puolilla osavaltiota. Nisqually Indian Tribe -konsortio tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tarjotakseen digitaalisia navigointipalveluita, digitaalisia taitoja ja alennettuja tai ilmaisia ​​internetpalveluita.

Kauppaministeriö vastaanotti 26 apurahahakemusta, mikä korosti internetin ja digitaalisten taitojen koulutuksen suurta kysyntää osavaltiossa. Valitut organisaatiot toimivat voimanvaikuttajina, jotka toimivat digitaalisten navigointipalveluiden keskipisteinä kumppanuuksien kautta muiden yhteisön yksiköiden kanssa.

Tämä on Digital Navigator Program -apurahojen kolmas vuosi, ja yli 213,000 XNUMX Washingtonin asukasta on jo hyötynyt näistä palveluista. Ohjelman tavoitteena on kaventaa digitaalista kuilua ja varmistaa, että kaikilla asukkailla on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä digitaalisessa yhteiskunnassa.

Lähteet: Washingtonin osavaltion kauppaministeriö