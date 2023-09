Starfieldin modifiointituki saapuu vuonna 2023, sanoo Todd Howard

Pelin johtaja Todd Howard on vahvistanut, että Bethesda Game Studiosin kehittämän erittäin menestyneen avoimen avaruusroolipelin Starfieldin viralliset modaustyökalut ovat saatavilla vuonna 2023. Japanilaisen Famitsu-julkaisun haastattelussa Howard ilmaisi modien tärkeyden studiolle. ja vakuutti faneille, että mod-tuki toteutetaan merkittävällä tavalla.

Bethesda Game Studios on ottanut käyttöön modifiointituen peleihinsä niiden ensimmäisen julkaisun jälkeen. Esimerkiksi Fallout 4 sai virallisen mod-tuen vuosi julkaisunsa jälkeen. Howard vahvisti Reddit AMA:n aikana marraskuussa 2021, että Starfield noudattaa samaa kaavaa ja täyttää studion lupauksen tarjota pelille täysi modituki.

Moduuliyhteisö on ollut tärkeä osa Bethesdan pelejä viimeisen kahden vuosikymmenen ajan, ja Howard ilmaisi arvostavansa heidän panoksiaan. Hän toivoo, että useammat modaajat muuttavat intohimonsa uraksi, ja uskoo, että Starfieldin tuleva mod-tuki antaa luojille mahdollisuuden tehdä juuri niin.

Starfield on ollut uskomattoman menestyvä julkaisunsa jälkeen 6. syyskuuta PC- ja Xbox-konsoleille. Peli keräsi yli kuusi miljoonaa pelaajaa, ja huippu oli yli 330,000 XNUMX samanaikaista pelaajaa Steamissä, mikä ylitti The Elder Scrolls V: Skyrimin ennätyksen. On kuitenkin huomattava, että Starfield on saatavilla Xbox Game Passin kautta, mikä on saattanut vaikuttaa sen korkeaan pelaajamäärään.

Määritelmät:

– Muokkaustyökalut: Pelikehittäjien ohjelmistotyökalut, joiden avulla käyttäjät voivat muokata tai mukauttaa pelin ominaisuuksia, kuten grafiikkaa, pelimekaniikkaa ja käyttöliittymää.

– Mod-tuki: Pelin modifiointityökalujen käyttöönotto ja saatavuus, joiden avulla pelaajat voivat luoda ja jakaa muutoksia.

– Samanaikaiset pelaajat: Samanaikaisesti peliä pelaavien pelaajien määrä.

