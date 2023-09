Starfield teki ennätyksen Bethesdan suurimmana pelijulkaisuna

Starfield, Bethesdan odotettu avaruusroolipeli, on tehnyt merkittävän sisäänkäynnin pelimaailmaan. Pelin julkaisun jälkeen 31. elokuuta, peli on kerännyt yli 6 miljoonaa pelaajaa, mikä tekee siitä Bethesdan historian suurimman julkaisun. Sen suosio on muuttunut vaikuttaviksi alkuperäisiksi myyntiluvuiksi, ja Starfield dominoi sekä digitaalisia että fyysisiä myyntikaavioita.

Steamissa peli on tällä hetkellä toisella sijalla maailmanlaajuisella myyntilistalla, juuri pitkän mestarin Counter Strike: Global Offensiven jälkeen. Vaikka Starfieldillä on noin 200,000 4 samanaikaista pelaajaa verrattuna CS:GOn miljoonaan, se on ylittänyt muiden ikonisten Bethesdan roolipelien, kuten Skyrimin, Fallout XNUMX:n ja The Elder Scrolls Onlinen, pelaajamäärän.

Starfieldin menestys ei rajoitu digitaaliseen maailmaan. Isossa-Britanniassa peli saavutti fyysisen myyntitaulukon kärkipaikan ohittaen Tylypahkan Legacyn ja Mario Kart 8 Deluxen. Christopher Dring, GamesIndustry.Bizin johtaja, ylisti Starfieldin saavutusta ja vertasi sen fyysistä julkaisua Diablo 4:ään, joka oli suuri digitaalinen hitti.

Vaikka Starfield on pelattavissa ilmaiseksi Xbox- ja PC-omistajille Game Pass -tilauksella, jotkut fanit ostavat pelin mielellään tukeakseen Bethesda Studiosia ja varmistaakseen sen jatkuvan menestyksen. Yksi pelaaja ilmaisi syynsä digitaalisen version ostamiseen ja totesi, että pelin tukeminen taloudellisesti lisää sisältöä ja kehittäjien tukea.

Vaikka Bethesda ei ole julkistanut virallisia myyntilukuja, Starfieldin suorituskyky osoittaa pelin vahvan alun. Kun peliyhteisö odottaa innolla lisää päivityksiä, näyttää siltä, ​​​​että Starfield on vakiinnuttanut asemansa monumentaalisena julkaisuna Bethesdalle.

Lähteet:

– Steamin maailmanlaajuinen myyntilista

– GamesIndustry.Biz Twitter-säie