Starfield-päätehtävän keskimääräinen valmistumisaika

How Long To Beatin mukaan Bethesdan uusimman roolipelin Starfieldin keskimääräisellä pelaajalla päätehtävän suorittaminen kestää noin 18 tuntia. Tämä arvio perustuu vaatimattomaan 72 pelaajan otoskokoon. On kuitenkin huomattava, että nämä luvut eivät välttämättä ole täysin edustavia, koska tämän poolin pelaajat ovat todennäköisesti erityisen innostuneita ja omistautuneita, koska Starfield on edelleen kuuma julkaisu.

Lisäksi, jos pelaajat suorittaisivat sekä päätehtävän että suuret sivutehtävät, heillä kuluisi noin 49 tuntia. Tämä arvio olettaa, että pelaajat ovat täysin sitoutuneita pelin kaikkien osien tutkimiseen.

On tärkeää ottaa huomioon, että nämä luvut voivat muuttua, kun yhä useammat pelaajat jakavat vinkkejä ja löytävät piilotettuja tehtäviä tai salaisuuksia pelissä. Kun yhteisö kokoontuu löytääkseen uutta sisältöä, keskimääräinen valmistumisaika voi pidentyä ja "lopetusprosessin" suorittamiseen käytetty aika voi lyhentyä.

Bethesdan kustannuspäällikkö Pete Hines kertoi, että hänellä henkilökohtaisesti kesti noin 130 tuntia, ennen kuin Starfield sai hänet täysin mukaan. Tämä korostaa pelin syvyyttä ja sisällön rikkautta päätehtävän lisäksi.

Vaikka Starfield saattaa tuntua tutulta Bethesdan aikaisempien pelien, kuten Fallout 4:n tai The Elder Scrollsin, faneille, tämä tuttavuus voi tarjota mukavan ja nautinnollisen kokemuksen. Aivan kuin lämmin kulho kaurapuuroa, Bethesdan avoimen maailman seikkailut tarjoavat mukavuuden ja tutun tunteen, jota pelaajat pitävät usein houkuttelevana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Starfieldin päätehtävän keskimääräisen valmistumisajan arvioidaan olevan noin 18 tuntia. Pelaajat voivat kuitenkin odottaa pidemmän pelikokemuksen, jos he pyrkivät suorittamaan sekä päätehtävän että suuret sivutehtävät. Kun useampi pelaaja tutkii peliä ja jakaa kokemuksiaan, keskimääräinen suoritusaika saattaa muuttua. Huolimatta samankaltaisuuksista aiempiin Bethesda-peleihin, Starfield lupaa tarjota pelaajille ainutlaatuisen ja mukaansatempaavan kokemuksen.

