Kuinka ansaita rahaa myymällä salakuljetuksia Starfieldissä

Yhteenveto: Rahan ansaitseminen Starfieldissä voi olla aikaa vievä prosessi, mutta on olemassa tapoja nopeuttaa prosessia. Yksi helpoimmista tavoista on myydä salakuljetuksia, laittomia tavaroita, kuten vihollisen rakennuksista ja laivoista löydettyjä elimiä. Salakuljetus on merkitty keltaisella symbolilla ja voidaan myydä merkittävällä voitolla. Paras paikka myydä salakuljetusta on The Den, The Wolf -järjestelmässä sijaitseva avaruusasema. Jotta laivasi telakoituisi The Deniin, sinun on oltava 500 metrin säteellä asemasta. Denin sisällä löydät Trade Authorityn myyjän, jolla on käytettävissä 11,000 XNUMX luottoa ja joka tarjoaa kätevän paikan salakuljetuksi myymiseen.

Kun myyt salakuljetusta The Denissä, sinua ei skannata saapuessasi, vaikka kyseessä on UC:n armeijan rakennelma. Trade Authorityn toimittajan luottojen nollaamiseksi sinun on odotettava yhteensä 48 tuntia joko istumalla tai nukkumalla 24 tuntia kahdesti. Kauppaviranomaisen edessä on tuolit avuksesi.

On tärkeää huomata, että The Den in The Wolf -järjestelmä on oikea sijainti, koska siellä on myös vanha, tuhoutunut luola. Lisäksi on mahdollista, että saatat kohdata Trade Authorityn kauppalaivan matkustaessasi avaruudessa, mutta on suositeltavaa myydä The Denissä varmistaaksesi paikan.

Jos haluat maksimoida salakuljetuksesta saamasi tulot, harkitse kaupankäyntitaitoon sijoittamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämän sosiaalisen taidon avulla voit myydä tavaroita 10% enemmän ja siitä tulee kannattavampaa jokaisella arvolla.

Kaiken kaikkiaan salakuljetuksen myyminen Starfieldissä on tuottoisa tapa ansaita rahaa nopeasti. Muista olla varovainen ja välttää jäämästä kiinni salakuljetukseen käyttämällä suojattua lastia tai nopeasti matkustamalla pois alueelta ennen kuin turvatarkastuksia alukseesi.

Lähde: IGN – Miranda Sanchez, IGN:n oppaiden päätoimittaja