Starfield ylitti Skyrimin samanaikaisen pelaajan ennätyksen Steamissä

Starfield, Bethesdan odotettu avaruuspeli, jatkaa ennätysten rikkomista julkaisunsa jälkeen. Peli on nyt ylittänyt Skyrimin huippupelaajien määrän Steamissä saavuttaen 330,723 287,411 pelaajaa samaan aikaan. Tämä määrä ylittää Skyrimin vuonna 2011 tehdyn ennätyksen, joka oli XNUMX XNUMX samanaikaista pelaajaa.

On syytä huomata, että nämä luvut perustuvat vain Steam-peleihin, sillä Starfield on saatavilla myös PC:lle Game Passin kautta ja Xbox-konsoleille. Xbox-päällikkö Phil Spencer on aiemmin ilmoittanut, että Starfield oli kerännyt jo yli miljoona pelaajaa kaikilla alustoilla 7. syyskuuta.

Vaikka Starfieldin julkaisun katsotaan olevan suurempi kuin mikään Fallout-peli tähän mennessä, se jää silti alle Fallout 4:n vuonna 2015 saavuttamien samanaikaisten pelaajien lukumäärän. Fallout 4 saavutti julkaisunsa aikana lähes 473,000 76 samanaikaisen pelaajan. Starfield toimii kuitenkin huomattavasti paremmin kuin Fallout 32,982, joka saavutti vain 2020 XNUMX pelaajaa vuonna XNUMX.

Vaikka Starfield ei ylitä muiden suosittujen roolipelien, kuten Baldur's Gate 3:n, samanaikaisia ​​pelaajia, Starfield on saavuttanut viidennen sijan Steamin suurimmassa pelissä. Se on tällä hetkellä PUBG: Battlegroundsin, Baldur's Gate 3:n, Dota 2:n ja Counter-Strike: Global Offensiven takana.

Starfieldin menestys sen julkaisusta lähtien on osoitus korkeasta odotuksesta ja kiinnostuksesta peliä kohtaan. Kun pelaajat jatkavat tämän mukaansatempaavan roolipelin tilan tutkimista, on mielenkiintoista nähdä, kuinka se pärjää tulevaisuudessa muihin suosittuihin peliin verrattuna.

Lähteet: Kehittäjien kommentit, SteamDB-tietueet