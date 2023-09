Starfield-kokemuksen parantaminen: Hauskoja ja hyödyllisiä modifikaatioita

By

Starfield, Bethesdan odotettu scifi-roolipeli, on jo kerännyt omistetun modausyhteisön. Jotkut modit tarjoavat käytännöllisiä korjauksia ja parannuksia, kun taas toiset lisäävät peliin hassuja ja hauskoja elementtejä. Etsitpä toiminnallisia parannuksia tai vain nauraa, nämä modit vastaavat pelaajien eri mieltymyksiä.

Käytännön moduuleista pelaajat ovat korjanneet joitain pelin puutteita. Aluksi tehottomuudestaan ​​kritisoitu inventaariojärjestelmä on korvattu käyttökokemusta virtaviivaistavalla modilla. Lisäksi modifioijat eivät tuhlanneet aikaa lisätessään peliin DLSS-tuen ja näkökentän liukusäätimen, jotka puuttuivat alkuperäisestä julkaisusta. Nämä parannukset tarjoavat pelaajille enemmän joustavuutta ja visuaalista tarkkuutta.

Toisessa päässä jotkin modit esittelevät kevyttä sisältöä, joka lisää Starfieldiin ylimääräistä nautintoa. Suosittu modi korvaa pelin arkipäiväiset harmaat mehulaatikot elävämmillä ja monipuolisemmilla tekstuureilla, mikä tehostaa uppoamista. Lisäksi pelaajat voivat muokata kokemustaan ​​modeilla, jotka vaihtavat keräilylehtien kannet klassisiin Marvel Comics -taideteoksiin tai muuntavat Starfieldin lautapelejä rakastetuiksi pöytäpeleiksi, kuten Warhammer tai Skyrim.

Niille, joilla on huumorintaju, on modit, jotka tuovat peliin typeryyttä. Nämä modit vaihtelevat robotin ulkonäön korvaamisesta Thomas the Tank Enginellä taskulampun hehkun vaihtamiseen Nicolas Cagen kasvoilla. Yksi erityisen huvittava modi jopa muuttaa kaikki pelin fontit surullisen kuuluisiksi Comic Sansiksi. Nämä modit toimivat ihastuttavina käännöksinä ja tarjoavat leikkisän käänteen Starfield-universumiin.

Näiden modien asentaminen saattaa vaatia teknistä osaamista, ja on välttämätöntä katsoa yksityiskohtaiset ohjeet online-oppaista. Usein vaivannäöstä palkitaan kuitenkin räätälöidymmällä ja nautittavammalla pelikokemuksella. On syytä huomata, että Starfieldin muokkaaminen voi estää tiettyjä saavutuksia, vaikka modaajat ovat jo kehittäneet ratkaisuja tämän haitan torjumiseksi.

Kun Starfield kiehtoo edelleen pelaajat laajoilla roolipeleillä ja mukaansatempaavilla taisteluilla, modausyhteisö lisää uuden ulottuvuuden pelin luovuuteen ja räätälöintiin. Etsitpä sitten käytännöllisiä parannuksia tai leikkisä lisäyksiä, nämä modit kutsuvat pelaajat muokkaamaan omaa ainutlaatuista matkaansa tähtien halki.

Lähteet:

– Bulwarkhd Nexus Modsissa

– Ryan Dinsdalen IGN:n Starfield Guide [Nämä ovat lähteet, mutta en voi toimittaa URL-osoitteita ohjeiden mukaisesti.]