Starfield ylittää aiemmat Bethesda-julkaisut yli kuudella miljoonalla pelaajalla

By

Starfield, Bethesdan odotettu peli, on tullut yhtiön suurimmaksi julkaisupeliksi, joka ylittää aiempien julkaisujen, kuten Skyrimin ja Fallout 4:n, menestyksen. Starfield on jo julkaistu 1. syyskuuta ja sitä seurasi laajempi julkaisu 6. syyskuuta lähtien. keräsi yli kuusi miljoonaa pelaajaa Xboxilla ja PC:llä.

Se, mikä erottaa Starfieldin muista pelien julkaisuista, on sen saatavuus Xbox Game Passissa ensimmäisen osapuolen pelinä. Tämä on edistänyt sen laajaa suosiota ja saavutettavuutta pelaajien keskuudessa. Lisäksi peli on saavuttanut merkittäviä virstanpylväitä lyhyessä ajassa, tavoittaen yli miljoona samanaikaista pelaajaa ja saavuttanut huippunsa 250,000 XNUMX päivittäisessä samanaikaisessa Steam-käyttäjässä.

Xboxin markkinointijohtajan Jerret Westin mukaan Starfield on enemmän kuin pelkkä pelin lanseeraus – se on ilmiö, joka vangitsee sekä pelialan että laajemman kuluttajien keskustelun. West kuvailee Starfieldiä harvinaiseksi helmiksi, joka tulee esiin vain muutaman vuoden välein, mikä tekee siitä merkittävän virstanpylvään pelimaailmassa.

Lisäksi West näkee Starfieldin Xboxin suuremman matkan lähtökohtana, ja tuleville vuosille on suunniteltu ensimmäisen osapuolen nimikkeitä. Hän näkee tämän yrityksen poikkeuksellisen ajanjakson alkuna.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Starfieldin menestys on ollut ennennäkemätön, ja se on jo ylittänyt Bethesdan aikaisempien hittipelien saavutukset. Pelin julkaisu Xbox Game Passilla ja sen kyky valloittaa laaja yleisö merkitsee uutta aikakautta sekä Bethesdalle että Xboxille.

Lähteet:

– Eurogamer

– GamesIndustry.biz