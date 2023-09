Bethesdan yhteistyö AMD:n kanssa hyödyttää AMD:n näytönohjaimia ja suorittimia

Viime aikoina Bethesdan yhteistyö AMD:n kanssa heidän tulevaan peliinsä, Starfieldiin, on saanut huomiota PC-pelaajien keskuudessa. Digital Foundryn yksityiskohtaisen analyysin mukaan näyttää siltä, ​​​​että Starfield on optimoitu toimimaan paremmin AMD-grafiikkasuorittimissa ja -suorittimissa verrattuna Intel- ja Nvidia-vastineisiin.

AMD on Starfieldin yksinomainen PC-kumppani, ja he ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Bethesdan insinöörien kanssa optimoidakseen pelin AMD-laitteistolle. Tämä yhteistyö on johtanut parempaan suorituskykyyn AMD-järjestelmissä. Esimerkiksi Digital Foundry havaitsi, että kun AMD:n edellisen sukupolven Radeon RX 6800 XT on yhdistetty Intelin Core i9-12900K:n kanssa, peli toimii noin 46 % nopeammin kuin Nvidian edellisen sukupolven RTX 3080 samassa järjestelmässä.

Vaikka keskimääräiset kuvataajuudet ovat alhaisemmat RTX 3080:ssa, kuvaajat kärsivät myös säännöllisestä piikistämisestä. Vaikuttaa siltä, ​​että ultravarjon laatuasetus saattaa olla syyllinen tähän ongelmaan. Tämän asetuksen muuttaminen saattaa parantaa suorituskykyä erityisesti vanhemmissa Nvidia-grafiikkasuorittimissa.

Lisäksi Digital Foundry havaitsi outoja suorituskykypoikkeavuuksia Intel-suorittimissa. Hyperthreadingin ottaminen käyttöön Intel-siruissa johtaa itse asiassa huonompaan keskimääräiseen kuvanopeuteen verrattuna silloin, kun se on pois päältä. Toisaalta SMT:n poistaminen käytöstä AMD-suorittimissa ei vaikuta kehysnopeuksiin yhtä paljon, mutta aiheuttaa kehysajoista epäjohdonmukaisempia.

Kaiken kaikkiaan Digital Foundry päättelee, että Starfield näyttää olevan optimoitu AMD-järjestelmille, mutta ei niinkään Intel- ja Nvidia-järjestelmille. He ehdottavat, että Bethesdan pitäisi pyrkiä optimoimaan peli paremmin näille alustoille, ja Intelin ja Nvidian pitäisi julkaista päivitetyt ohjaimet ajan myötä.

PC-pelaajat ovat herättäneet huolta, koska he odottivat pelin toimivan hyvin Nvidia- ja Intel-järjestelmissään. Bethesdan johtaja Todd Howard mainitsi haastattelussa, että peli on optimoitu PC:lle ja se ylittää tekniikan rajoja. Jotkut pelaajat kuitenkin toivovat, että tulevat päivitykset ja ohjainjulkaisut parantavat pelin suorituskykyä muissa kuin AMD-järjestelmissä.

Lähde: The Verge