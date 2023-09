Starfieldistä tulee Bethesdan suurin pelijulkaisu kuudella miljoonalla pelaajalla

Kehittäjä Bethesdan mukaan yli kuusi miljoonaa pelaajaa on jo pelannut Starfieldiä, mikä tekee siitä suurimman pelijulkaisun yrityksen historiassa. Tämä virstanpylväs ilmoitettiin X:n viestissä, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter.

Tämä saavutus on merkittävä, koska se on ensimmäinen kerta, kun Bethesda-peli on saavuttanut kuusi miljoonaa pelaajaa näin lyhyessä ajassa. Yksi tähän menestykseen vaikuttaneista tekijöistä on Starfieldin sisällyttäminen Xbox Game Passiin, mikä tarjosi pelaajille helpon pääsyn peliin. On kuitenkin tärkeää huomata, että Starfieldin pelaajamäärä ei sisällä PlayStation-käyttäjiä, koska peli ei ole saatavilla kyseisellä alustalla.

Aiemmin tällä viikolla Xbox-pomo Phil Spencer paljasti, että Starfield oli ylittänyt miljoonan samanaikaisen pelaajan kaikilla alustoilla, mukaan lukien Steam. Steamissä Starfieldillä oli jatkuvasti noin 250,000 XNUMX pelaajaa päivittäisessä samanaikaisessa käyttäjähuipussaan. Tämä luku on pysynyt suhteellisen vakaana pelin varhaisen pääsyn julkaisun jälkeen, mikä osoittaa, että monet pelaajat halusivat hypätä peliin mahdollisimman pian.

Starfieldin virallisen julkaisun myötä peliin odotetaan vielä enemmän pelaajia, etenkin niitä, jotka odottivat sen saatavuutta Xbox Game Passiin. On selvää, että Starfieldin odotukset ovat olleet korkealla, ja sen onnistunut julkaisu osoittaa Bethesdan pelien valtavan suosion.

Kaiken kaikkiaan Starfieldin kuuden miljoonan pelaajan saavutus näin lyhyessä ajassa on osoitus sen laajasta vetovoimasta ja sen julkaisuun liittyvästä jännityksestä. On mielenkiintoista nähdä, kuinka pelaajamäärä jatkaa kasvuaan tulevina viikkoina ja kuukausina.

Lähteet:

– X (entinen Twitter)

- Phil Spencer (Xbox-pomo)

– Höyryä

- Xbox Game Pass