Todd Howard vahvistaa Starfield Mod -tuen tulevan ensi vuonna

Bethesdan odotettu peli Starfield on saanut fanit innostumaan mahdollisesta mod-tuesta. Äskettäisessä haastattelussa japanilaiselle Famitsu-julkaisulle Starfieldin pelijohtaja Todd Howard paljasti, että pelille on saatavilla mod-tuki ensi vuonna.

Howard ilmaisi rakkautensa modien tuomia luovia mahdollisuuksia kohtaan ja vakuutti faneille, että heillä on mahdollisuus muokata peliä laajasti. Vaikka mod-tuen tarkkoja yksityiskohtia ei vielä tunneta, fanit voivat odottaa kykynsä luoda mukautettuja tehtäviä, olentoja ja jopa planeettoja Starfieldissä.

Tämä uutinen on linjassa Bethesdan julkaisupäällikön Pete Hinesin aikaisempien lausuntojen kanssa, jotka vahvistivat, että mod-tuki tulee Starfieldiin. Vaikka peli ei käynnisty mod-tuella, se lisätään myöhemmin. Hines vakuutti pelaajille, että modit ovat saatavilla sekä PC- että Xbox-alustoille.

Vaikka mod-tuen viivästyminen saattaa johtua siitä, että peliin on sisällytettävä modit sekä PC:llä että Xboxilla, Bethesdalla on aikaisempaa kokemusta konsolien muokkaamisesta Creation Suiten kautta. Tämän pitäisi lievittää huolenaiheita modifioinnin toteutettavuudesta useilla alustoilla.

Mod-tuki on aina ollut keskeinen ominaisuus Bethesda-peleissä, ja Skyrim ja Fallout ovat saaneet laajoja modifiointiyhteisöjä. Starfieldin odotetaan seuraavan heidän jalanjäljänsä ja tarjoavan moddereille jännittävän leikkipaikan, jossa he voivat päästää luovuutensa valloilleen.

Kun fanit odottavat innolla Starfieldin julkaisua, modauksen mahdollisuus vain lisää jännitystä. Pelin on määrä julkaista ensi vuonna, joten pelaajien on harjoitettava kärsivällisyyttä ennen kuin he voivat alkaa luoda omia ainutlaatuisia kokemuksiaan avaruuden laajoissa ulottuvuuksissa.

