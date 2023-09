Epärealistinen koirien puute Starfieldissä: Fanit haluavat karvaisia ​​ystäviä

By

Starfield, Bethesdan uusin hittipeli, on kerännyt sekä kiitosta että kritiikkiä. Eräs näkökohta, jota jopa pelin fanit pitävät hämmentävänä, on kuitenkin koirien puuttuminen. Reddit-käyttäjä u/Hbimajorv ilmaisi tyytymättömyytensä väittäen, että koirien puute on Starfieldin epärealistisin osa.

Pelin esinekuvauksen mukaan tietyt koirarodut ovat kuolleet sukupuuttoon. Tämä selitys on saanut fanit spekuloimaan, että kaikki kissat ja koirat ovat kohdanneet saman kohtalon. u/Hbimajorv väittää, että tämä on epärealistista, koska ihmiset ovat aina tehneet paljon vaivaa suojellakseen ja hoitaakseen lemmikkiään, jopa vaikeissa olosuhteissa.

Fanit kommenteissa olivat samaa mieltä u/Hbimajorvin kanssa ja totesivat, että lemmikkien poissaolo pilasi heidän uppoamisen. He uskovat, että pelaajilla olisi pitänyt olla mahdollisuus pelastaa koirat sukupuuttoon, kun otetaan huomioon ihmisten ja heidän nelijalkaisten seuralaistensa välinen vahva side.

Mielenkiintoista on, että vaikka koirien puute on merkittävä huolenaihe, jotkut fanit ovat myös huomanneet kissojen puuttumisen Starfieldissä. Varhaiset kissoja sisältävät markkinointimateriaalit ovat johtaneet spekulaatioihin, että ne on voitu leikata kokonaan pelistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että koirien puuttuminen Starfieldistä on kiistakohta fanien keskuudessa. Monet pitävät sitä epärealistisena, kun otetaan huomioon ihmisten ja heidän lemmikkiensä välinen side. Vaikka peli tarjoaa selityksen heidän poissaololleen, se ei riitä tyydyttämään fanien toivetta saada karvaiset ystävänsä rinnallaan virtuaaliuniversumissa.

Lähteet: Reddit, Bethesda.