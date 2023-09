Starfieldin taitojärjestelmän ymmärtäminen

By

Starfield roolipelinä (RPG) on vahvasti riippuvainen tilastoista ja sattumasta. Melkein jokaista pelin toimintaa, olipa kyseessä taistelu, suostuttelu, askartelu tai lukkojen poimiminen, hallitsee matematiikka. Toisin kuin aikaisemmissa Bethesda-peleissä, joissa taidon edistyminen perustui yksinkertaisesti siihen liittyvien toimien suorittamiseen, Starfield vaatii pelaajia ostamaan tiettyjä taitoja käyttämällä taitopisteitä parantaakseen näitä alueita.

Aluksi taitojärjestelmän toiminnan ymmärtäminen ei ehkä ole täysin ilmeistä. Jotkut pelin haasteet vaativat pelaajia suorittamaan tiettyjä tehtäviä tietyn määrän kertoja, mutta jos vastaavaa taitoa ei ole avattu, eteneminen haasteeseen ei etene. Tämä voi johtaa pyörän pyörittämiseen ilman, että etenee tietyllä asiantuntemuksella.

Uutta hahmoa luodessaan pelaajat saavat pääsyn kolmeen taitoon heidän valitsemansa elämäkerrallisen taustan perusteella. Valittavana on erilaisia ​​taustoja, joista jokainen tarjoaa joukon taitoja, jotka sopivat eri pelityylien kanssa. Taitopisteitä ansaitaan aina, kun pelaaja nousee tasolle, ja niitä voidaan käyttää taidon ensimmäisen tason avaamiseen. Taitopisteiden lisäsijoittaminen avaa uusia rivejä, joista jokaisella on oma haasteensa, joka on suoritettava päästäkseen eteenpäin.

Jokaista Starfieldin taitoa voidaan parantaa neljällä tasolla, joista jokainen vaatii tietyn haasteen suorittamisen. Kun haaste on suoritettu, toisen taitopisteen avulla voit avata uuden arvon, parantaa taitoa ja tarjota uusi haaste.

Pelin Skills-valikko osoittaa, mitkä taidot ovat valmiita sijoittumaan kimaltelemalla. Vaikka on suositeltavaa valita taitoja, jotka sopivat yhteen aiotun pelityylin kanssa, on useita taitoja, joista on hyötyä rakenteesta riippumatta. Jotkut taidot kehittyvät yhteisten toimintojen kautta, kuten vihollisten ampumisen tietyntyyppisellä aseella, kun taas toiset vaativat enemmän tarkoituksellisia toimia, kuten lukkojen poimimista.

Starfieldin välttämättömät taidot

Olipa se sitten saatu hahmon taustan kautta tai avattu taitopisteiden avulla, pelaajien tulee harkita hankkimista varhaisessa vaiheessa useita tärkeitä taitoja. Nämä sisältävät:

Painonnosto: Mahdollistaa useamman esineen kuljettamisen; haasteisiin liittyy tietyn prosenttiosuuden kantaminen kokonaismassasta juoksemisen aikana. Hyvinvointi: Antaa lisäterveyttä; haasteisiin liittyy parantavien esineiden käyttö. Kauppa: Mahdollistaa ostamisen alhaisemmilla hinnoilla ja myynnin korkeammilla hinnoilla; haasteisiin liittyy tietyn määrän kohteita myyminen. Taivuttaminen: Lisää mahdollisuuksia onnistuneesti taivutella ei-pelattavia hahmoja (NPC:t); haasteisiin kuuluu suostuttelutehtävissä onnistuminen. Scavenging: Lisää todennäköisyyttä löytää erilaisia ​​esineitä pelimaailmasta; haasteisiin liittyy konttien ryöstelyä. Ballistiset tai laserit: Vahvistaa vahinkoa tietyillä ammustyypeillä, joko ammuksilla tai laserpohjaisilla aseilla; haasteisiin kuuluu vihollisten tappaminen vastaavalla ammustyypillä. Asesertifikaatti: Valitse pistooli-, kivääri-, haulikko-, raskasase- tai tarkka-ampujasertifikaatti lisätäksesi valitun asetyypin aiheuttamaa vahinkoa; haasteisiin kuuluu tappaa tietty määrä vihollisia valitulla asetyypillä. Lääketiede: lisää parantavien tuotteiden tehokkuutta; haasteisiin liittyy parantavien esineiden käyttö haavoittuneena. Maanmittaus: Parantaa skannerin zoomaustasoa ja mahdollistaa kohteiden skannaamisen pitemmiltä etäisyyksiltä; haasteisiin liittyy ainutlaatuisten luonnonvarojen, kasviston ja eläimistön skannaus. Boost Pack Training: Parantaa jetpackin polttoainetehokkuutta; haasteisiin kuuluu tehopakkauksen käyttäminen tietyn määrän kertoja taistelussa. Suojaus: Mahdollistaa edistyneiden lukkojen hakkeroinnin ja lisää käytettävissä olevien automaattisten yritysten määrää; haasteisiin liittyy tietyn määrän lukkoja valitseminen.

Nämä taidot kattavat erilaisia ​​toimintoja, joihin pelaajat todennäköisesti osallistuvat pelin aikana, kuten vihollisten tappaminen ja konttien ryöstely. Jotkut taidot synergisoivat keskenään, jolloin pelaajat voivat edetä useissa taidoissa samanaikaisesti. Esimerkiksi taistelutaidot vaativat usein vihollisten tappamista, mikä voi johtaa vaurioihin. Yhdessä hyvinvointi- tai lääketieteen taitoihin, jotka paranevat paraneessaan, pelaajat voivat ansaita edistystä useissa taidoissa osallistumalla taisteluihin.

Muut taidot, kuten huuhtelu, painonnosto ja kaupankäynti, täydentävät toisiaan. Ryöstelemällä, kantamalla ylimääräisiä materiaaleja ja sitten myymällä niitä, pelaajat voivat edistyä useissa haasteissa samanaikaisesti. Taidot, kuten stealth ja lockpicking, kehittyvät myös pelatessaan, jolloin pelaajat voivat ansaita taitopisteitä varastaessaan esineitä.

Starfieldissä ei ole tasorajoitusta, vaikka edistyminen hidastuu korkeammilla tasoilla. Pelaajat eivät voi kunnioittaa taitojaan, mutta koska jokainen taito on mahdollista maksimoida, pelaajilla on vapaus kokeilla erilaisia ​​taitoja huolehtimatta pysyvästä valinnasta. Lisää taitopisteitä voi ansaita pelin edetessä, mikä tarjoaa mahdollisuuksia tutustua erilaisiin pelityyleihin.

