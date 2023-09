Starfield: Opas lukkojen poimimiseen Digipicksillä

Bethesda on tehnyt merkittävän muutoksen lockpicking-mekaniikassa tulevassa Starfield-pelissään. Poissa ovat perinteiset juoma- ja tappilukot, joihin olemme tottuneet heidän roolipeleissään. Sen sijaan he ovat tuoneet markkinoille upeita uusia digilukkoja. Jos sinun on vaikea sopeutua tähän uuteen tapaan avata ovet ja varastaa arvoesineitä, älä huoli. Meillä on nopea opas, joka auttaa sinua.

Kuinka valita lukot

Starfieldissä lockpicking sisältää avainten työntämisen pyöreisiin lukoihin, joissa on tietty määrä rakoja, jotka sinun on täytettävä oikealla avaimella. Näytön oikealla puolella näkyvät käytettävissä olevat näppäimet, joissa kussakin on eri määrä nastoja. Vasemmalla näet itse lukon, ja monimutkaisemmissa lukoissa on enemmän renkaita läpikäytäväksi verrattuna yksinkertaisempiin.

Lukitusvalinnan helpottamiseksi on suositeltavaa keskittyä turvallisuustaitosi tasoittamiseen pelin varhaisessa vaiheessa. Tämä aiheuttaa sen, että lukot korostuvat sinisellä, kun viet hiiren osoittimen niihin sopivien avainten päälle. Näin voit helposti tunnistaa, mitkä avaimet toimivat kullekin lukon renkaiden tasolle.

Kun yrität valita lukon, saatat löytää avaimia, jotka sopivat vain yhdelle lukon kerrokselle tai tasolle, kun taas toiset voivat toimia useilla kerroksilla. Tavoitteesi on kiertää ja asettaa näppäimiä täyttääksesi kaikki aukot ja poistaa kerrokset asteittain.

Lukkojen poiminta Starfieldissä vaatii enemmän ajattelua ja suunnittelua verrattuna perinteisiin lukkojen lukoihin aikaisemmissa Bethesda-peleissä. Älä käytä avaimia, joita tarvitset myöhemmin vain siksi, että ne sopivat siihen tasoon, jolla tällä hetkellä olet. On parasta aloittaa näppäimillä, joissa on enemmän nastaa, koska niillä on usein tarkempi asettelu. Näppäimillä, joissa on vähemmän nastoja, on laajempi käyttöalue.

Jos kohtaat asiantuntevan lukon, käytä aikaa käydäksesi läpi käytettävissä olevat avaimet ja käännä ne paikoilleen. Merkitse muistiin, mitkä näppäimet sopivat kuhunkin kerrokseen, ennen kuin sitoudut asettamaan ne paikoilleen. Jos teet virheen, voit jäljittää askeleesi tasojen läpi, jos sinulla on ylimääräisiä digipikkejä. Kärsivällisyydellä ja huolellisella harkinnolla sinun pitäisi kuitenkin pystyä avaamaan useimmat lukot ilman, että niitä tarvitsee jäljittää.

Lopuksi hyödyllinen vinkki on säästää roskaa. Tallenna pelisi ennen kuin yrität valita mestaritason laatikon tai oven, jonka haluat todella avata. Tällä tavalla voit ladata uudelleen, jos sekaisin. Vaikka se saattaa tuntua huijaamiselta, avaruuden valtavuudessa kukaan ei kuule sinun huijaavan.

Mistä löytää Digipicks

Digipickkejä löytyy kaikkialta Starfieldistä. Ne ovat hajallaan tukikohdissa ja vihollisen leireissä, ja niitä voidaan saada myös ryöstelemällä kuolleita vihollisen ruumiita. Lisäksi, jos sinulla on taskuvarkaustaitoja, voit hankkia digipiikkejä eläviltä vihollisilta. Lisäksi myyjät tarjoavat digipickkejä ostettavaksi, tyypillisesti 35 krediittiä. Digipikkejä kannattaa varata, jotta niitä on aina käsillä. Et halua kohdata lukittua mestariarkkua syvällä vankityrmässä ilman keinoa avata sitä.

