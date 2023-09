Spotify esittelee mukautetun soittolistan "Daylist", joka mukautuu mielialaasi

By

Spotify jatkaa räätälöityjen soittolistojen kokoelmansa parantamista ottamalla käyttöön uusimman ominaisuutensa, päivälistan. Tämä jatkuvasti kehittyvä soittolista on suunniteltu mukautumaan mielialaasi koko päivän ajan tarjoten ainutlaatuisen kuuntelukokemuksen, joka on räätälöity jokaiselle käyttäjälle.

Discovery Weeklyn, On Repeatin ja genresekoitusten joukkoon liittynyt daylist on jatkuvasti päivittyvä soittolista, jonka tavoitteena on palvella "jokaista versiota sinusta". Soittolista päivittyy useita kertoja päivässä ja sisältää uusia kappaleita ja nimikkeitä, jotka perustuvat historialliseen sitoutumiseen Spotify-sovellukseen.

Jos esimerkiksi kuuntelet tyypillisesti pirteää ja iloista musiikkia aamuisin, päivälista voi ehdottaa soittolistaa, jonka otsikko on "makuuhuoneen popbankeri aikaisin aamulla". Näiden omituisten tekstitysten lisäksi voit odottaa löytäväsi uusia kappaleita ja päivitetyn nimen joka kerta, kun soittolista päivittyy.

Tämä uusi ominaisuus perustuu Spotifyn ymmärrykseen musiikin metatiedoista, mikä mahdollisti Niche Mixien julkaisun aiemmin tänä vuonna. Niche Mixes antoi käyttäjille mahdollisuuden syöttää tiettyjä aktiviteetteja, tunnelmaa tai estetiikkaa saadakseen vastineeksi mukautetun soittolistan. Päivälistan avulla Spotify yhdistää nämä "tunnelmat" Spotify-käyttötietoihisi luodakseen all-in-one-soittolistan, joka esittelee haluamaasi musiikkia pitkin päivää.

Soittolista päivittyy usein, ja se sisältää "niche-musiikkia ja mikrogenrejä", joita tavallisesti suoratoistat tiettyinä vuorokaudenaikoina ja viikoittain. Lisäksi daylistin grafiikka mukautuu vuorokaudenaikaan ja siirtyy kirkkaasta kellertävästä aamulla auringonlaskun väreihin illalla ja tummempaan mustaan ​​myöhäisillan kuuntelua varten.

Lisäksi daylist sisältää sisäänrakennetun jakamisominaisuuden, joka on suunniteltu sosiaaliseen mediaan. Käyttäjät voivat helposti jakaa valmiin kuvakaappauksen, henkilökohtaisen tarran tai muokattavan jakokortin esitelläkseen päiväluettelonsa ystäville ja seuraajille. Soittolista voidaan myös tallentaa käyttäjän kirjastoon kätevää käyttöä varten.

Daylist julkaistaan ​​sekä ilmaisille että premium-käyttäjille englanninkielisillä markkinoilla, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti ja Irlanti. Spotify aikoo laajentaa saatavuutta useammille käyttäjille maailmanlaajuisesti tulevina kuukausina.

