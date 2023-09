Spotify julkaisee ilmaisen äänikirjan kokeiluversion tilaajille

By

Spotifyn kerrotaan suunnittelevan pilottiohjelman, joka tarjoaa tilaajilleen ilmaisen äänikirjan kokeiluversion. Käyttäjät voivat odottaa jopa 20 tuntia kuuntelua, mikä vastaa noin kahta äänikirjaa kuukaudessa. Ohjelma sisältää nimikkeitä suurilta yhdysvaltalaisilta kustantajilta.

Aiemmin Spotify tarjosi äänikirjoja maksullisen latausmallin kautta hankittuaan äänikirjaalustan Findaway. Prosessi vaati kuitenkin käyttäjiä ostamaan äänikirjat verkkoselaimen kautta välttääkseen Applen 30 %:n välityspalkkion sovelluksen sisäisistä ostoksista. Pilottiohjelma sen sijaan antaa käyttäjille mahdollisuuden ladata kirjoja suoraan Spotify-sovelluksesta.

Ohjelman ensimmäinen käyttöönotto rajoitetaan englanninkielisiin maihin, ja tarjolla on laaja valikoima nimikkeitä. On edelleen epäselvää, kuinka Spotify aikoo maksaa kustantajille korvauksia, mutta arvellaan, että he voivat saada maksun käyttäjien kuuntelun keston perusteella.

Tämän Spotifyn aloitteen tarkoituksena on laajentaa palveluitaan musiikin suoratoiston lisäksi ja tuottaa lisätuloja samalla tavalla kuin se tulee podcast-markkinoille. Se on myös haaste Audiblelle, joka hallitsee tällä hetkellä äänikirjamarkkinoita 63.4 prosentin osuudellaan ja noin 1.8 miljardin dollarin myynnistä vuonna 2022.

Lisäksi tämä muutos johtuu Spotifyn pyrkiessä nostamaan tilaustensa arvoa äskettäisen hinnankorotuksen seurauksena. Äänikirjan pilottiohjelman lisäksi yritys on alkanut testata sovelluksen sisäisten sanoitusten sijoittamista Premium-maksumuurin taakse.

Lähde: The Wall Street Journal