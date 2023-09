iPhone 15 Prossa on huhuttu toimintapainike mykistyskytkimen sijaan

By

Applen tulevassa lippulaivaälypuhelimessa, iPhone 15 Prossa, odotetaan olevan Action-painike mykistyskytkimen sijasta, kertoo vuotanut kuva, joka ilmestyi verkkoon vain tunteja ennen puhelimen virallista debyyttiä iPhone 15 Pro Maxin rinnalla Applen Wonderlust-julkaisussa. tapahtuma. Tunnetun älypuhelinkotelon valmistajan julkaisemassa vuotaneessa kuvassa näkyy kolmas painike äänenvoimakkuuden säätimen yläpuolella, joka korvaa perinteisen mykistyskytkimen, jota Apple on käyttänyt iPhoneissaan vuosia.

Tämä huhu on linjassa aiempien raporttien kanssa, jotka viittaavat siihen, että iPhone 15 -malliston Pro-mallit varustetaan Action-painikkeella, joka on samanlainen kuin viime vuonna lanseerattu Apple Watch Ultra. Koteloiden valmistaja Spigen on näennäisesti vahvistanut tämän uuden painikkeen olemassaolon jakamalla kuvan älypuhelimen kotelosta, joka sisältää sen.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Action-painike on vuotanut. Kesäkuussa Weibossa julkaistiin kuvia iPhone 15 Pron suojakuorista, joissa oli kolmas painike äänenvoimakkuusnäppäinten yläpuolella. Vaikka Apple ei ole antanut virallisia ilmoituksia tästä uudesta laitteistoominaisuudesta, lähteet osoittavat, että Action-painike on ohjelmoitava, jolloin käyttäjät voivat suorittaa erilaisia ​​tehtäviä, kuten vaihtaa tarkennustiloja, aktivoida esteettömyysominaisuuksia, käyttää taskulamppua tai käynnistää kameran.

Lisätietoja Action-painikkeesta ja muista iPhone 15 Pron ominaisuuksista paljastetaan Applen Wonderlust-julkaisutapahtumassa, joka alkaa tänä iltana. Pysy ajan tasalla tapahtumasta ja sen ilmoituksista vierailemalla Gadgets 360:ssä.

