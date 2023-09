Erikoisjulkaisut Uusi Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Specialized on julkistanut uusimman version suositusta Roubaix-kestävyysmaantiepyörästään, nimeltään Roubaix SL8. Tämä uusi malli on saatavana eri teknisinä vaihtoehdoina, ja se on Tarmac SL8:n seuraaja. Vaikka aikaisempaa Roubaix SL7:ää ei ollut, Specialized halusi tuoda huippumallinsa saman nimen alle.

Roubaix on ollut Specializedin malliston tukipilari lähes kahden vuosikymmenen ajan hiilikuiturungollaan ja innovatiivisella Futureshock-jousitustekniikalla. Se saavutti mainetta, kun Peter Sagan ajoi sillä voittoon Paris-Roubaixissa vuonna 2016. Specialized väittää, että Roubaix SL8 on nopein pyörä kestävyystiekategoriassa, ja sen optimoitu aerodynamiikka eliminoi neljä wattia ilmanvastusta.

Parannetun aerodynamiikan saavuttamiseksi Roubaix SL8:ssa on uusi haarukan muoto, tarkistettu alaputkirakenne ja pudotetut istuinkannattimet. Specialized on myös vähentänyt kehyksen painoa 50 grammalla hiilikuituasetelman optimoinnin ansiosta. Rungon geometria pysyy suurelta osin ennallaan, lukuun ottamatta 10 mm:n korkeuden lisäystä edessä uuteen Future Shock -jousitusjärjestelmään.

Future Shockista puhuttaessa Roubaix SL8 esittelee upouuden Future Shock 3.0 -alustan. Tämä etujousitusjärjestelmä tarjoaa 20 mm liikettä ja 30 mm pinon korkeuden säädön, mikä lisää mukavuutta ja mukavuutta. Se on saatavana kolmessa eri tasossa ja tarjoaa viisi jousinopeutta ja ylimääräisiä esikuormitettuja aluslevyjä mukauttamista varten. Huippuluokan 3.3-yksikkö on hydraulisesti vaimennettu tasaisemman ajon takaamiseksi, kun taas 3.2-yksiköissä on esiasetettu puristus maksimaalisen tasaisuuden takaamiseksi. 3.1-yksiköissä on säädettävä esijännitys.

Tasapainoisen ajotuntuman luomiseksi Specialized kehitti Pavé-satulatolppansa ja pudotetun satulatolpan kiinnitysrakenteen, joka tunnetaan nimellä Aftershock-tekniikka. Satulatolven hiilirakenne vähentää iskuja ja tärinää samalla kun tehonsiirto paranee. Specializedin mukaan Roubaix SL8 vähentää ohjaustankoon kohdistuvia alkuiskuja 53 % verrattuna muihin maantiepyöriin.

Roubaix SL8 on saatavana seitsemässä mallissa, S-Works-versiossa on Sram Red AXS -ryhmäsarja ja Roval Terra CLX II -pyöräsarja. Saatavilla on myös S-Works-kehyssarja mukautettuja rakennelmia varten. Muissa malleissa on useita maalivaihtoehtoja, ja niissä on sekoitus Shimano- ja Sram-komponentteja.

Kaiken kaikkiaan Specialized Roubaix SL8 edustaa merkittävää parannusta aerodynamiikkaan, jousitusteknologiaan ja ajomukavuuteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan kestävyyssuuntautuneille pyöräilijöille.

Määritelmät:

– Kestävä maantiepyörä: Maantiepyörätyyppi, joka on suunniteltu pitkille matkoille ja tarjoaa mukavuutta ja vakautta.

– Futureshock-jousitustekniikka: Etujousitusjärjestelmä, joka vaimentaa iskuja ja tärinää tasaisemman ajon takaamiseksi.

– Hiilikuiturakenne: Hiilikuitulevyjen sijoittelu ja suuntaus komposiittimateriaalissa, mikä vaikuttaa rungon kokonaislujuuteen ja jäykkyyteen.

– Aerodynamiikka: Tutkimus siitä, miten ilma virtaa esineiden, kuten polkupyörän, ympärillä vastuksen vähentämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Lähteet: Specialized