By

SpaceX jatkaa ennätysten rikkomista käynnistäessään vuoden 62. tehtävänsä, mikä on uusi virstanpylväs yritykselle. Falcon 9 -rakettia käyttävä tehtävä tapahtui NASAn Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa. Tämä nostaa SpaceX:n Falcon 9:n tai Falcon Heavyn kokonaismäärän viimeisten 12 kuukauden aikana 83:een.

Toimitusjohtaja Elon Musk ilmoitti, että laukaisutaajuus kasvaa tulevina kuukausina ja tavoitteena on 10 Falconin lentoa kuukaudessa tämän vuoden loppuun mennessä ja 12 kuukaudessa ensi vuonna. SpaceX on jo saavuttanut 10 Falcon-laukaisua 30 päivän aikana, ja tavoitteena on tehdä siitä normi eteenpäin.

SpaceX ei ole maailman johtava laukaisujen määrässä, vaan myös tänä vuonna kiertoradalle lähetettyjen hyötykuormien kokonaismassassa. Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla SpaceX toimitti noin 447 tonnia rahtia kiertoradalle, mikä vastaa noin 80 prosenttia kaikesta maailman kiertoradalle lähetetystä materiaalista.

SpaceX:n menestys johtuu useista tekijöistä, mukaan lukien ensimmäisen vaiheen boosterien ja hyötykuorman suojusten uudelleenkäytöstä. Yhtiö on myös lyhentänyt laukaisualojensa läpimenoaikoja, ja Floridan laukaisualusta on lyhentynyt alle neljään päivään tehtävien välillä. Länsirannikon laukaisualusta Kaliforniassa on isännöinyt 18 Falcon 9 -lentoa, mutta kunkin tehtävän asentaminen kestää kauemmin vanhemman suunnittelun vuoksi.

SpaceX:n lisääntyvä laukaisunopeus on myös johtanut muutoksiin Yhdysvaltain avaruusjoukkojen itäisellä kantama-alueella. Valikoima on vastannut SpaceX:n aiheuttamaan korkeampaan laukaisutarpeeseen ja virtaviivaistanut toimintaansa vastaavasti.

SpaceX:n kunnianhimoisten tulevaisuuden tavoitteiden ansiosta sen odotetaan pysyvän avaruustutkimuksen eturintamassa ja jatkavan alan rajojen työntämistä.

Lähteet:

– SpaceX teki ennätyksen vuoden 62. laukaisulla – Ars Technica

– SpaceX toimittaa 80 % maailmanlaajuisesta avaruuslaukaisusta tänä vuonna tähän mennessä – Teslarati