SoundCloud esittelee TikTok-tyylin Discovery-syötteen lyhyillä leikkeillä ja pystysuunnassa

By

SoundCloud on ilmoittanut julkaisevansa uuden ominaisuuden, joka muistuttaa suosittua sosiaalisen median alustaa, TikTokia. Musiikin suoratoistoyritys ottaa käyttöön löytösyötteen, jonka avulla käyttäjät voivat selata pystysuunnassa ja kuunnella lyhyitä kappaleita. Tämä ominaisuus, jota testattiin alun perin maaliskuussa, on nyt kaikkien SoundCloud-käyttäjien saatavilla sekä iOS- että Android-laitteilla.

Päivitetyn sovelluksen avulla käyttäjät voivat kuunnella kappaleen 30 sekunnin esikatselun, jotta he voivat päättää, haluavatko he kuunnella koko kappaleen. Napauttamalla toistopainiketta kuunnellessasi esikatselua käyttäjät voivat siirtyä saumattomasti kappaleen täysversioon.

SoundCloud hyödyntää Musion tekoälyn voimaa näiden 30 sekunnin kohokohtien kuratoimiseksi kappaleista. SoundCloud osti Musiion, tekoälystartupin, vuonna 2022 parantaakseen musiikin löytökokemustaan. Musion tekniikka valitsee automaattisesti jokaisesta kappaleesta parhaat 30 sekuntia.

Uusi löytösyöte sisältää myös pikanäppäimiä kätevää soittolistojen ja kirjastojen hallintaa varten. Käyttäjät voivat helposti lisätä kappaleita soittolistoilleen tai kirjastoihinsa ja tykätä kappaleista päästäkseen niihin myöhemmin "Tykätyt kappaleet" -osiossa.

Vaikka uusi löytösyöte on merkittävä lisäys, käyttäjillä on edelleen pääsy perinteiseen seuraavaan syötteeseen. Siirrymällä Seurataan-välilehdelle käyttäjät voivat tarkastella seuraamiensa esittäjien julkaisemia kappaleita.

SoundCloud isännöi tällä hetkellä laajaa luetteloa, joka sisältää yli 320 miljoonaa kappaletta 40 miljoonalta tekijältä. Vaikka yritys ei ole paljastanut aktiivisten käyttäjien tarkkaa määrää, se väittää olleen 130 miljoonaa sitoutunutta fania aiemmin tänä vuonna julkaistun blogikirjoituksen perusteella.

Yhtiö on työskennellyt aktiivisesti aloitteiden parissa tukeakseen artisteja heidän musiikkinsa edistämisessä ja yhteydenpidossa faneihin. Toukokuussa SoundCloud esitteli joukon sitouttamistyökaluja, mukaan lukien analytiikka- ja suoraviestiominaisuudet. Lisäksi se testasi äskettäin First Fans -nimisen toiminnon, joka varmistaa, että uudet kappaleet saavat alkusysäyksen suosittelemalla niitä käyttäjille, joilla on samanlainen maku.

SoundCloudin fanivoimainen rojaltiohjelma, joka lanseerattiin vuonna 2021, sisältää nyt yli 500,000 XNUMX artistia. Sen sijaan, että tämä ohjelma jakaisi tuloja kokonaisvirran perusteella, tämä ohjelma jakaa mainos- ja tilausrahoja artisteille sen perusteella, mitä artistit käyttäjät kuuntelevat.

Kannattavuuden saavuttamiseksi SoundCloud on ryhtynyt toimiin hallitakseen työvoimaansa ja kohdentaakseen resursseja tehokkaasti. Toukokuussa yhtiö irtisanoi 8 % henkilöstöstään edellisen vuoden elokuussa 20 %:n vähennyksen jälkeen.

Lähteet:

– SoundCloud

– Musiio

(Sanojen määrä: 353)