Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition PS5 -paketti: mitä sinun tarvitsee tietää

Sony valmistautuu Marvel's Spider-Man 2:n julkaisuun PlayStation 5 -erikoisversion mukana. Hinta 600 dollaria, tämä paketti sisältää tavallisen PS5-konsolin ja kaikki tavalliset komponentit. Kuitenkin, mikä tekee tästä paketista houkuttelevan, ovat mukana tulevat kolme erityistä lisälaitetta: mukautetut etulevyt, pelin digitaalinen kuponki ja ainutlaatuinen DualSense-ohjain.

Mukautetuissa etulevyissä on punainen ja musta muotoilu, joka heijastaa pelin päähenkilön Miles Moralesin pukua. Etupaneelissa on kuvioitu viimeistely, jossa värien leikkauskohta on hieman korotettu. Sen oikeassa alakulmassa on myös näkyvästi esillä valkoinen Spider-Man-logo. Takaosan etulevy on tyylikäs ja musta, ja alareunassa on valkoinen Spidey-logo. Huomionarvoista on, että sivulevyt ovat irrotettavissa, aivan kuten tavallisessa PS5:ssä.

Mukautettujen etulevyjen lisäksi paketin mukana tulee yhteensopiva DualSense-ohjain. Tässä ohjaimessa on sama punainen ja musta muotoilu kuin etulevyssä, ja kosketuslevyssä on valkoinen Spider-Man-logo. Vaikka ohjaimen voi ostaa erikseen hintaan 80 dollaria, se on lisäbonus, että se sisältyy pakettiin.

Yksi tämän paketin erottuvista ominaisuuksista on Marvel's Spider-Man 2:n digitaalinen lataus. Tämä peli aktivoidaan sen virallisen julkaisun jälkeen 20. lokakuuta. Tämä lisää merkittävästi paketin arvoa, kun otetaan huomioon, että erikoisversion konsolit ovat Tämä konsolisukupolvi on harvinainen, joten rajoitetun erän PS5 on haluttu keräilykohde.

Marvel's Spider-Man 2:n rajoitettu PS5-paketti on nyt saatavilla, ja pelin on määrä julkaista yksinomaan PS5:lle 20. lokakuuta. Älä missaa mahdollisuuttasi saada käsiisi tämä ainutlaatuinen ja erittäin kysytty paketti.

Lähteet:

– Giovanni Colantonio / Digital Trends