MTV osallistuu Snapchatin kanssa äänestämään Video Music Awardsissa

MTV on tehnyt yhteistyötä Snapchatin kanssa, jotta käyttäjät voivat äänestää Video Music Awards -kategoriaa Snapchatin Lenses-ominaisuuden kautta. Hyödyntämällä Snapin kamerapakettia, viihdeyritys integroi lisättyyn todellisuuteen (AR) perustuvat kokemukset palkintoshow'hun. Kun kolme finalistia on valittu Paras uusi artisti -kategoriaan, käyttäjät voivat käyttää Saucealitosin luomaa erityistä linssiä äänestääkseen osoittamalla yhdelle, kahdelle tai kolmelle sormellaan artistin. Vaikka on edelleen epävarmaa, vaikuttaako Snapchatin kautta saatujen äänten määrä merkittävästi lopputulokseen, ne sisällytetään kokonaismäärään.

Äänestysominaisuuden lisäksi MTV on myös ilmoittanut, että AR Moonperson ilmestyy koko POV VMA:n livestreamiin fanien lähettämien selfien kanssa. Aikaisemmin viihdeyritys käytti perinteistä tapaa saada ihmiset lähettämään selfieitä lomakkeella ennen tapahtumaa. Tänä vuonna käyttäjät voivat myös kokeilla AR Moonperson -efektiä, joka heijastaa Kuuihmisen omiin koteihinsa. Valitsemalla selfien kamerarullalta he voivat nähdä Kuuihmisen kelluvan ympäriinsä kasvonsa näkyvissä visiirissä.

Ensisijaisesti 13–24-vuotiaiden suosiossa oleva Snapchat on ihanteellinen alusta MTV:n kohdeyleisölle. Vaikka Snapchat esitteli edellisen vuoden VMA:t Stories-sivullaan, tämä yhteistyö on ensimmäinen virallinen kumppanuus Snapchatin ja MTV:n välillä palkintoshowssa. Snapchat on aiemmin tehnyt yhteistyötä musiikkifestivaalien, kiertueilla olevien artistien ja urheiluturnausten kanssa esitelläkseen AR-kokemuksia faneille.

Snapchatin emoyhtiö Snap on keskittynyt yhä enemmän brändättyihin ja AR-pohjaisiin kameraratkaisuihin kasvattaakseen tuloja. Maaliskuussa yritys lanseerasi AR Enterprise Services (ARES), joka tarjoaa työkaluja, kuten AR Try-On ja 3D-tuotteiden katselun. Huhtikuussa Snap esitteli ARES:n alla AR Mirrors -tuotteen, jonka avulla brändit voivat integroida teknologiansa fyysisiin tiloihin. Yhteistyön kautta Live Nationin ja musiikkifestivaalien kanssa Snap on jatkanut AR-kokemusten laajentamista houkutellakseen käyttäjiä innovatiivisilla tavoilla.

