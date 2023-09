MTV tekee yhteistyötä Snapchatin kanssa ja integroi AR-kokemukset Video Music Awards -äänestykseen

MTV on yhdistänyt voimansa Snapchatin kanssa, jotta käyttäjät voivat äänestää kategoriaa tulevissa Video Music Awardsissa (VMA) käyttämällä Snapchatin AR-pohjaisia ​​linssejä. Hyödyntämällä Snapin kamerapakettia, MTV pyrkii sisällyttämään lisätyn todellisuuden (AR) kokemuksia palkintoshow'ssa.

Kun Paras uusi artisti -kategorian kolme finalistia on selvitetty, Snapchatin käyttäjät voivat äänestää Saucealitosin luomalla erityisellä linssillä. Ilmoittamalla valinnastaan ​​yhdellä, kahdella tai kolmella sormella käyttäjät voivat valita artistin, jota he haluavat äänestää. Vaikka on edelleen epävarmaa, kuinka suuri vaikutus Snapchat-äänestyksillä on lopputulokseen, jokainen ääni on tärkeä.

VMA-suoratoiston aikana MTV aikoo näyttää AR Moonpersona, joka sisältää fanien lähettämiä selfieitä koko tapahtuman ajan. Nostalgisena lisäyksenä MTV pyysi ihmisiä lähettämään selfie-kuvansa etukäteen perinteisellä lomakkeella.

Katsojien sitouttamiseksi entisestään ihmiset voivat kokea AR Moonperson -efektin projisoimalla sen omiin koteihinsa. Valitsemalla selfien kamerarullalta he voivat todistaa kelluvaa kuuihmisiä, joiden omat kasvonsa näkyvät visiirissä.

Snapchat-käyttäjät voivat käyttää näitä AR-kokemuksia 11. syyskuuta kello 12 ET alkaen, useita tunteja ennen kuin VMA alkaa klo 8 ET.

Vaikka MTV:n aiemmat VMA:t kirjasivat 40.1 miljoonaa vuorovaikutusta suosituissa sosiaalisen median alustoissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa, Snapchat puuttui luettelosta. MTV kuitenkin myönsi, että Snapchat sopii hyvin sen kohdeyleisölle 13-24-vuotiaille.

Tämä yhteistyö MTV:n kanssa merkitsee Snapchatin virallista pääsyä palkintoshow-tilaan kamerasarjansa avulla. Aiemmin Snap oli tehnyt yhteistyötä useiden musiikkifestivaalien, kiertueella olevien artistien ja urheiluturnausten kanssa esitelläkseen AR-kokemuksia faneille. Esimerkiksi LA Rams -jalkapallojoukkue hyödynsi Snapchatin tekniikkaa stadionilla fanien näyttämiseen suurella näytöllä.

Snapin painotus brändättyihin ja AR-pohjaisiin kameraratkaisuihin on tullut yhä selvemmäksi. Musiikkifestivaalien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi yritys on tuonut markkinoille AR Enterprise Services (ARES), joka tarjoaa työkaluja, kuten AR Try-On ja 3D-tuotteiden katselun. Snap esitteli myös AR Mirrorsin, jonka ansiosta brändit voivat integroida sen teknologiaa fyysisiin tiloihin.

