Starfield Guide: Kuinka löytää ja hallita Wakizashi Katana

Starfield tarjoaa pelaajille erilaisia ​​aseita hahmojen ja pelityylien mukauttamiseen. Yksi erottuvista aseista on Wakizashi, katana, jonka avulla pelaajat voivat osallistua lähitaisteluihin. Oikeilla taidoilla Wakizashi voi tehdä valtavia vahinkoja ja tarjota ainutlaatuisia etuja, kuten verenvuotovaikutuksia ja lisääntynyttä vahinkoa ihmisiin.

Löytääkseen Wakizashin Starfieldistä pelaajien täytyy matkustaa Volii Alphan luminesoivaan Neon-kaupunkiin, joka sijaitsee Volii-tähtijärjestelmässä. Kaupunki on kaakkoon lähtöpaikasta, Alpha Centauri galaksista, ja sinne pääsee muutaman päätehtävän suorittamisen jälkeen. Neonissa pelaajien tulee suunnata Ebbside-alueelle lähellä Volii-hotellia.

Täältä pelaajat löytävät Frankie's Grab + Go -kaupan, jossa on salainen sisäänkäynti Seokguh-syndikaatin piilopaikkaan. Helpoin tapa päästä sisään on vakuuttaa kaupan omistaja Franchesca Moore avaamaan ovi sinulle. Vaihtoehtoisesti pelaajat voivat varastaa hänen avainkorttinsa. Päästyään piilopaikkaan pelaajien tulee tutkia rakennusta, kunnes he löytävät pöydältä keltaisen asekotelon. Kotelon sisällä on Syndicate Enforcer, eeppinen Wakizashi.

Toinen tapa hankkia Wakizashi on liittyä Strikersiin, Seokguh-syndikaatin kilpailevaan jengiin. Kun pelaajat edistyvät Strikers-sivukertomuksessa, heillä on lopulta mahdollisuus ostaa yhteinen Wakizashi asekauppiaalta Hatchetilta.

Maksimoidakseen Wakizashin tehon pelaajien tulee keskittyä tiettyjen hahmojen ominaisuuksien parantamiseen. Taistelupuussa taidot, kuten rampautuminen ja kaksintaistelu, voivat lisätä vaurioiden määrää ja selviytymistä. Fyysisessä puussa taidot, kuten Martial Arts ja Rejuvenation, parantavat kriittisiä osumamahdollisuuksia ja elvyttävät terveyttä.

Näillä taidoilla pelaajista voi tulla pysäyttämätön kyberronin, joka leikkaa vihollisia helposti. Wakizashin suuren vaurioiden ansiosta pelaajat voivat tuhota vihollisia nopeasti, mikä tekee siitä mahtavan aseen sekä ihmisiä että olentoja vastaan. Pomot voivat kuitenkin vaatia enemmän vaivaa lisääntyneen terveytensä ja vastustuskykynsä vuoksi.

Kaiken kaikkiaan Wakizashi katana on tehokas ase Starfieldissä, joka voidaan hankkia tietyissä paikoissa ja tehtävissä. Oikeilla taidoilla ja päivityksillä pelaajista voi tulla tappavia lähitaistelijoita ja nauttia tyydyttävästä kokemuksesta katanan käyttämisestä futuristisessa ympäristössä.

