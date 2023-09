Singaporen rahaviranomainen myöntää lisenssin AsiaNextille, digitaalisen omaisuuden pörssille

Singaporen rahaviranomainen (MAS) on myöntänyt lisenssin AsiaNextille, sveitsiläisen SIX Groupin muodostamalle digitaalisen omaisuuden vaihtoyhteisyritykselle. AsiaNextille on myönnetty RMO (Recognized Market Operator) -status, jonka ansiosta se voi hoitaa organisoituja arvopaperimarkkinoita ja yhteissijoitusjärjestelmiä. Lisäksi yhtiö sai kesäkuussa periaatteellisen hyväksynnän Capital Markets Services (CMS) -lisenssille.

AsiaNextin toimitusjohtaja Chong Kok Kee pitää tätä MAS:n tunnustusta positiivisena kehityksenä alalle. Hän uskoo, että vastuulliset yritykset voivat nyt työskennellä saavuttaakseen digitaalisen omaisuuden yleisen käyttöönoton turvallisessa ekosysteemissä.

AsiaNext perustettiin vuonna 2021, ja se on SIX Groupin ja SBI Digital Asset Holdingsin yhteisyritys, joka on Tokiossa toimivan rahoitusyhtiön SBI Groupin tytäryhtiö. Tämä digitaalinen omaisuuspörssi on suunnattu nimenomaan institutionaalisille asiakkaille, ja sen tarkoituksena on tarjota palveluita pankeille, perhetoimistoille, omaisuudenhoitajille, meklari-kauppiaille, päämeklareille, hedge-rahastoille ja markkinatakaajille. AsiaNext tarjoaa RMO- ja CMS-lisenssien avulla integroituja listaus-, kaupankäynti- ja kaupan jälkeisiä palveluita digitaalisille omaisuuserille.

Päätös AsiaNextin pääkonttorin perustamisesta Singaporeen johtuu maan suotuisasta sääntely-ympäristöstä fintech-yrityksille. Singaporen sitoutuminen innovaatioiden edistämiseen ja sen tunnustaminen maailmanlaajuiseksi digitaalisen omaisuuden kaupankäynnin keskukseksi olivat ratkaisevia tekijöitä SBI Digital Asset Holdingsin toimitusjohtajan Fernando Luis Vázquez Caon päätöksessä.

Tämä uusin MAS:n AsiaNextille myöntämä lisenssi esittelee Singaporen jatkuvaa tukea digitaalisen omaisuuden teollisuuden kehitykselle ja kasvulle. Se asettaa Singaporen houkuttelevaksi kohteeksi fintech-yrityksille, jotka haluavat toimia säännellyssä ja tulevaisuuteen suuntautuvassa ympäristössä.

Määritelmät:

– Singaporen rahaviranomainen (MAS): Singaporen keskuspankki ja rahoitusalan sääntelyviranomainen.

– Recognized Market Operator (RMO): MAS:n myöntämä toimilupa järjestää arvopaperimarkkinoita ja yhteissijoitusjärjestelmiä.

– Capital Markets Services (CMS) -lisenssi: MAS:n myöntämä lisenssi tarjota erilaisia ​​säänneltyjä arvopaperi- ja johdannaiskauppaan liittyviä toimintoja.

Lähteet: MAS, AsiaNextin toimitusjohtaja Chong Kok Kee, SBI Digital Asset Holdingsin toimitusjohtaja Fernando Luis Vázquez Cao.