Aloittelijoille suunnattu jooga eläkeläisille Harrison Park Seniors Centerissä

Liity kanssamme Harrison Park Seniors Centeriin joka keskiviikkoaamu hauskaan ja lempeään harjoitukseen nimeltä Beginners Yoga. Tämä kurssi on suunniteltu erityisesti ikäihmisille, ja se vastaa heidän ainutlaatuisia tarpeitaan ja kykyjään. Oletpa sitten vasta-alkaja tai jooga-kokemusta, olet tervetullut joukkoomme.

Ilmapiiri Harrison Park Seniors Centerissä on aina ystävällinen ja vieraanvarainen. Se on loistava tilaisuus tavata samanhenkisiä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita pysymään aktiivisena ja pitämään hauskaa. Kurssi on avoin kaikille 55-vuotiaille ja sitä vanhemmille, eikä aikaisempaa kokemusta tarvita.

Osallistumisesta peritään 2 dollaria kurssipäivänä. Tämä maksu auttaa kattamaan ohjelman juoksukulut ja varmistaa, että se on kaikkien edullinen. Tunti kestää klo 10-00, jolloin osallistujille jää runsaasti aikaa erilaisiin harjoituksiin ja rentoutumistekniikoihin.

Jos etsit tapaa antaa takaisin yhteisöllesi, Harrison Park Seniors Centressä on vapaaehtoistyömahdollisuuksia. He etsivät aina omistautuneita henkilöitä, jotka voivat auttaa erilaisissa toimissa ja ohjelmissa. Jos kiinnostuit, soita 289/259-2862 ja kysy lisää.

Beginners Yoga for Seniors Harrison Park Seniors Centerissä tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan vanhemmille aikuisille. Se on mahdollisuus parantaa voimaa, joustavuutta ja tasapainoa ja samalla edistää henkistä ja emotionaalista hyvinvointia. Säännöllinen liikunta on välttämätöntä terveiden elämäntapojen ylläpitämiseksi, ja tämä tunti tarjoaa eläkeläisille turvallisen ja tukevan ympäristön harrastaa liikuntaa.

Lähteet: Harrison Park Seniors Center

Määritelmät:

– Aloittelijoille suunnattu jooga: joogaharjoitus, joka on suunniteltu erityisesti henkilöille, jotka ovat uusia joogassa ja saattavat vaatia muutoksia.

– Seniorit: 55 vuotta täyttäneet henkilöt.

– Vapaaehtoistyö: Ajan ja palveluiden tarjoaminen auttamaan erilaisissa toimissa tai ohjelmissa ilman rahallista korvausta.