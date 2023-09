Sefton Careline siirtyy Software as-a-Service -alustaan ​​parantaakseen asiakkaiden suojausta

By

Sefton Careline, Sefton Councilin tarjoama kotiteknologian hoitopalvelu, on siirtymässä Software-as-a-Service (SaaS) -alustaan ​​suojellakseen asiakkaitaan Yhdistyneen kuningaskunnan siirtyessä analogisesta Internet-protokollaan (IP) viestintäverkko. Yhtiö on valinnut uudeksi alustakseen Tunstall Healthcaren PNC IP SaaS:n, mikä varmistaa, että Sefton Careline toimii uusimmalla teknologialla ja on valmistautunut siirtymään digitaalisuuteen.

Siirtymällä SaaS-malliin Sefton Careline voi välttää laitteistoinfrastruktuurin hankintaan, ylläpitoon ja hallintaan liittyvät ajan ja kustannukset. Uuden teknologian ansiosta operaattorit voivat myös työskennellä kotoa käsin, mikä tekee palvelusta ketterämmän ja tehokkaamman. Työnkulkuohjeistus on otettu käyttöön nopeuttamaan vastausaikoja, mikä parantaa asukkaiden käyttökokemusta.

Sefton Careline tarjoaa hoitopaketteja paikallisille sairaalasta kotiutuneille asukkaille, jotka tarjoavat seuranta- ja reagointipalveluita. Asukkaiden käytettävissä on puettavia riipuksia ja koteihinsa asennettuja antureita. Tämä tekniikka varmistaa, että asukkaat voivat pysyä itsenäisinä kotonaan.

Sefton Carelinen johtaja Jo Alty ilmaisi tyytyväisyytensä muutokseen ja totesi, että se on tehnyt palvelusta joustavamman ja käyttäjäystävällisemmän sekä tiimin että asukkaiden kannalta. Tiivis yhteistyö Tunstall Healthcaren kanssa on mahdollistanut sujuvan siirtymän, mikä hyödyttää kaikkia Careline-palvelun kanssa työskenteleviä.

Tunstall Healthcaren toimituspäällikkö Carissa Turner korosti SaaS-malliin siirtymisen tärkeyttä valmistautuessaan digitaaliseen siirtymiseen. PNC IP SaaS -alusta lanseerattiin tämän vuoden huhtikuussa, ennen Iso-Britannian vaiheittaista digitaalisiirtymää, jonka on määrä valmistua vuoteen 2025 mennessä.

Kaiken kaikkiaan siirtyminen SaaS-alustaan ​​hyödyttää suuresti Sefton Carelinea ja sen asiakkaita varmistaen, että palvelu pysyy luotettavana ja ajan tasalla Iso-Britannian siirtyessä digitaaliseen viestintäverkkoon.

