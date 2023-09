Ankerin 622 MagGo Power Bank tarjoaa langattoman latauksen edulliseen hintaan

Etsitkö langatonta latausvirtalähdettä iPhonellesi? Ankerin 622 MagGo Magnetic Battery on tällä hetkellä myynnissä vain 39.99 dollarilla, mikä on 30 dollaria alkuperäisestä hinnastaan. Tämän kannettavan virtapankin kapasiteetti on 5,000 7.5 mAh, ja se voi toimia langattomasti yhteensopivassa iPhonessa 621 watin teholla. Vaikka se ei ehkä ole yhtä nopea kuin Applen virallinen MagSafe-akkupaketti, se tarjoaa paljon edullisemman vaihtoehdon. MagGossa on myös taitettava jalusta, johon mahtuu jopa Max-kokoinen iPhone, ja se toimii myös langattomana latausalustana, kun se on tuettu. Anker tarjoaa myös perusversion, 29.99 MagGon, hintaan XNUMX dollaria, joka ei sisällä jalustaa.

Powerbankin lisäksi tarjolla on muitakin tarjouksia. Lego Super Mario Question Mark Block -rakennussetti on myynnissä 159.99 dollarilla, mikä on 40 dollaria alkuperäisestä hinnasta. Tämä sarja sisältää neljä laajennettavaa minidioraamaa, jotka edustavat Super Mario 64 -videopelin ikonisia tasoja. Setti on yhteensopiva myös Legon elektronisten Mario-figuurien kanssa, mikä mahdollistaa interaktiivisen pelaamisen.

Applen 16 tuuman MacBook Pro M1 Max -prosessorilla vuodelta 2021 on myynnissä B&H Photossa 2,799 1,500 dollarilla, mikä säästää 64 2 dollaria. Tämä kannettava tietokone on varustettu 3456 Gt RAM-muistilla, 2234 Tt:n SSD-levyllä ja siinä on XNUMX x XNUMX resoluution näyttö. Se on tehokas kone luoviin työnkulkuihin, ja siinä on MagSafe-lataus, HDMI-portti ja SD-korttipaikka.

Muita tarjouksia ovat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide -kokoelman kovakantinen versio 25.64 dollarilla, PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip Xbox-ohjaimille 7.99 dollarilla, Applen iPhone 14 Plus -nahkakotelo metsänvihreällä 10.53 dollarilla. , Logitech G502 X langallinen pelihiiri valkoinen hintaan 49.99 dollaria ja Insta360 Go 3 "toimintakamera" -paketti 369.99 dollarilla.

Lähteet: The Verge