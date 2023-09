Kaikkien aikojen alhaiset hinnat Applen uuteen 15 tuuman M2 MacBook Airiin ja muihin

Jos etsit uutta MacBookia tai iPad Prota, tarjolla on tällä hetkellä loistavia tarjouksia. Applen uusi 15-tuumainen M2 MacBook Air on tällä hetkellä myynnissä kaikkien aikojen alhaisimmalla hinnalla 1,299 200 dollaria, mikä on 512 dollaria normaalihinnasta. Tässä mallissa on 15.3 Gt:n tallennuskapasiteetti ja 18 tuuman Liquid Retina -näyttö, Apple Silicon -suorituskyky ja 256 tunnin akunkesto. Säästöt koskevat myös 1,099 Gt:n mallia, joka on nyt saatavilla hintaan XNUMX XNUMX dollaria.

iPad Pron käyttäjille Applen 11 tuuman Magic Keyboard on tällä hetkellä alennettu 209.99 dollariin 299 dollarista. Tämä näppäimistö on yhteensopiva kaikkien Applen uusimpien iPadien, mukaan lukien M2- ja M1-sarjan, sekä uusimman iPad Airin kanssa. Se tarjoaa paremman kirjoituskokemuksen taustavalaistujen näppäinten ja sisäänrakennetun ohjauslevyn ansiosta. Näppäimistö liitetään iPadiin Applen Smart Connectorin avulla, mikä poistaa latauksen ja Bluetooth-yhteyden tarpeen.

Jos etsit kannettavaa laturia, UGREEN on julkaissut uuden 10,000 7.5 mAh MagSafe Power Bankin. Tässä virtapankissa on MagSafe-kela ja se voi toimittaa 15 W latausnopeuden iPhoneille ja 48.99 W nopeuden Android-laitteille. Siinä on myös kaksi lisäporttia muiden laitteiden lataamiseen. Power Bank on tällä hetkellä myynnissä hintaan 70 dollaria, kun se on XNUMX dollaria.

Nämä tarjoukset tarjoavat suuria säästöjä Applen uusimmissa laitteissa ja lisävarusteissa, joten on täydellinen aika päivittää tekniikkasi. Älä missaa näitä alennuksia!

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: 9to5Toys (linkkiä ei ole)

– Määritelmät:

– MacBook Air: Applen kevyiden ja kannettavien kannettavien tietokoneiden sarja

– Magic Keyboard: Applen näppäimistölisävaruste iPad Prolle

– MagSafe: Applen magneettinen latausjärjestelmä

– Liquid Retina -näyttö: Applen näyttötekniikka korkealla resoluutiolla ja eloisilla väreillä

– Apple Silicon: Applen räätälöidyt prosessorit Mac-tietokoneille

– USB-C: Liitin ja kaapeli, jota käytetään yleisesti lataamiseen ja tiedonsiirtoon

– Smart Connector: Applen oma liitäntätekniikka lisävarusteille

– Thunderbolt: Nopea data- ja näyttöyhteysstandardi

– USB-A: Liitin ja kaapeli, jota käytetään yleisesti lataamiseen ja tiedonsiirtoon