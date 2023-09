Samsung Galaxy Buds 2 Pro alennettu takaisin kouluun

By

Huomio kaikki kuulokkeiden ystävät! Samsung tarjoaa fantastisen tarjouksen Galaxy Buds 2 Pro -puhelimesta juuri ajoissa koulun paluukaudelle. Langattomat kuulokkeet ovat tällä hetkellä myynnissä 23 prosentin alennuksella, mikä laskee hinnan 230 dollarista 178 dollariin. Tämä on alin hinta, jonka olemme nähneet Black Fridayn jälkeen. Vielä parempaa on, että kaikki Galaxy Buds 2 Pron kolme väriä sisältyvät myyntiin, ja valkoinen malli on yhden dollarin halvempi kuin grafiitti- ja boorapurppuravaihtoehdot.

Galaxy Buds 2 Pro on merkittävä parannus aikaisempiin malleihin verrattuna. Aiemmista versioista, kuten Galaxy Buds Livesta, puuttui tehokas melunvaimennus, kun taas alkuperäisessä Galaxy Buds Prossa oli ongelmia äänen estossa ja laadussa. Arvostelussamme annoimme Galaxy Buds 2 Prolle 86 pistettä, ylistäen niiden parannettua melunvaimennuskykyä ja parempaa istuvuutta. Akun kesto, joka kestää noin viisi tuntia jatkuvaa kuuntelua, on samanlainen kuin edeltäjänsä. Puhelun laatu pysyi myös tasaisena.

Nämä alennetut Galaxy Buds 2 Prot ovat osa Samsungin "Smart Home -tapahtumaa" Amazonissa, joka sisältää muita jännittäviä tarjouksia. Esimerkiksi 49 tuuman Odyssey G9 Gaming Monitor on tällä hetkellä 29 prosentin alennus, mikä on pudonnut 1,400 1,000 dollarista 5 40 dollariin. Lisäksi Galaxy Watch 230 330 mm LTE on saatavilla alennettuun hintaan 5 dollaria 5 dollarista. Muita Samsungin laitteita, kuten Galaxy Z Flip XNUMXG -matkapuhelin, Galaxy Watch XNUMX Pro Bespoke Edition ja Pro Ultimate microSD -muistikortti, ovat myös tällä hetkellä myynnissä.

