Älypuhelinjättiläisten taistelu: Samsungin työntö taittuvilla puhelimilla

Counterpoint Researchin mukaan Samsung ja Apple ovat hallitsevia toimijoita maailmanlaajuisilla älypuhelinmarkkinoilla, ja Samsung syrjäyttää Applen hieman markkinaosuudellaan. Vahvistaakseen asemaansa markkinoilla Samsung keskittyy taittuviin älypuhelimiin.

Äskettäisessä Etelä-Koreassa pidetyssä "Unpacked" -tapahtumassa Samsung esitteli uudet Galaxy Z Fold 5- ja Galaxy Z Flip 5 -puhelimensa. Nämä laitteet esittelevät Samsungin sitoutumista taitettavaan teknologiaan ja edustavat älypuhelinten tulevaisuutta. Tämä Samsungin siirto on virkistävää, sillä se tuo jotain uutta ja erilaista älypuhelinmarkkinoille, joita ovat dominoineet suorakaiteen muotoiset laitteet, joissa on asteittain parannettu prosessorin nopeutta ja kameran laatua.

Samsungin suurin haaste on voittaa iPhone-käyttäjät ja saada heidät vaihtamaan Android-käyttöisiin taitettaviin puhelimiin. Apple on luonut vahvan ekosysteemin ainutlaatuisista sovelluksista, lisälaitteista ja tilauspalveluista, jotka vaikeuttavat käyttäjien lähtemistä. Yksi Applen suosittu lukitussovellus on iMessage, joka tarjoaa korkealaatuisen kuvan ja videon jakamisen. Toisaalta Android-käyttäjillä on rajoituksia lähettäessään kuvia ja videoita iOS-käyttäjille.

Vaikka Samsungin taitettavat puhelimet eivät ehkä pysty muuttamaan tätä näkökohtaa, ne voivat kohdistaa käyttäjiä, jotka ovat vähemmän omistautuneet Applen ekosysteemille, ja rohkaista heitä vaihtamaan. Samsung on jopa julkaissut mainoksia, joissa iPhone-käyttäjät uskaltavat vaihtaa taitettavaan laitteeseensa.

Apple voi kuitenkin häiritä Samsungin suunnitelmia julkaisemalla oman taitettavan laitteensa. Vaikka virallista vahvistusta ei ole, huhut viittaavat siihen, että Apple harkitsee taitettavaa iPadia. Apple on seurannut markkinoita ja ryhtynyt toimiin, kun sen aika on oikea.

Taitettavat puhelinmarkkinat ovat edelleen suhteellisen pienet verrattuna älypuhelinten kokonaismarkkinoihin, mutta Samsungin johdolla avain on saada iPhonen käyttäjät vaihtamaan. Nähtäväksi jää, voivatko Samsungin taitettavat puhelimet ravistaa markkinoita ja houkutella uusia älypuhelinten käyttäjiä.

Lähde: Yahoo Finance, Counterpoint Research